Pepi en Saibari bewijzen waarde voor PSV, dat eenvoudig zegeviert tegen NAC Breda

PSV heeft zaterdag voor de elfde keer in twaalf wedstrijden gewonnen in de Eredivisie. De koploper had vooral voor rust weinig te duchten van provinciegenoot NAC Breda en won eenvoudig met 0-3. Ricardo Pepi had met een goal en een assist een groot aandeel in de driepunter. De voorsprong op nummer twee FC Utrecht bedraagt weer vijf punten, al heeft de ploeg van trainer Ron Jans nog een duel tegoed in de Eredivisie.

Walter Benítez verdedigde het doel in het Rat Verlegh Stadion, waar de Eindhovenaren aantraden met een viermansdefensie: Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Mauro Júnior, Malik Tillman en Ismael Saibari vormden het middenveld en Johan Bakayoko, Pepi en Noa Lang de voorhoede. Guus Til, Luuk de Jong en Ivan Perisic begonnen in Breda op de bank.

PSV was vanaf het begin de dominante ploeg en beloonde zichzelf met de 0-1 voorsprong in de 21ste minuut. Karsdorp gaf mee aan Saibari, die randje buitenspel stond. De middenvelder gaf vervolgens voor op Pepi, die van dichtbij niet faalde. PSV had slechts twaalf minuten nodig om de voorsprong in het Rat Verlegh Stadion te verdubbelen.

Flamingo had een splijtende pass in petto en na een fraai hakje van Pepi kon Saibari doorlopen en afronden: 0-2. De Eindhovenaren wisten voor rust niet nog een keer te scoren, waardoor het wat povere NAC met een sprankje hoop aan de tweede helft begon. De opdracht was echter loodzwaar voor het team van trainer Carl Hoefkens. Er waren bij beide ploegen halverwege overigens geen wissels.

Kort na de hervatting voorkwam Daniel Bielica dat Saibari zijn tweede van de avond erin kon krullen. Aan de andere kant toonde NAC wat meer stootkracht, al bleef de zo gewenste aansluitingstreffer uit. PSV speelde over het algemeen geduldig en probeerde gaatjes te vinden in de NAC-defensie, om de Brabantse derby definitief in het slot te kunnen gooien. Bielica hield na een uur spelen ook Mauro Júnior van scoren af.

Aan de steun van het NAC-publiek lag het in ieder geval niet, want de thuissupporters lieten zich ondanks de achterstand geregeld horen. PSV had daar geen boodschap aan en maakte via Bakayoko de 0-3, nadat de bal in de zestien voor de voeten van de Belg viel. Daarmee was ook direct alle spanning verdwenen, met nog een klein halfuur op de klok in Breda.

Bosz verving zijn gehele voorhoede met nog twintig minuten op de klok. Lang, Pepi en Bakayoko maakten plaats voor Driouech, De Jong en Perisic. PSV drong in de slotfase niet echt meer aan tegen het geknakte NAC, dat via Jan van den Berg nog wel dichtbij de eretreffer was, en stapte met een verdiende 0-3 overwinning van het veld.