Pep Guardiola verklaart heetgebakerd onderonsje met Jan Paul van Hecke

Pep Guardiola heeft ongetwijfeld wel eens lekkerder in de dug-out gezeten. De Spaanse oefenmeester worstelt met zijn Manchester City, dat de afgelopen vier wedstrijden allemaal verloor. Ook tegen Brighton & Hove Albion ging het zaterdag mis.

The Seagulls bleken namelijk met 2-1 te sterk voor the Citizens. De ploeg van piepjonge trainer Fabian Hürzeler sloeg in de slotfase toe en trok de overwinning dankzij goals van João Pedro en Matt O'Riley naar zich toe.

Na afloop wendde de camera van Viaplay zich tot de succestrainer, die net op dat moment in heetgebakerd conclaaf was getreden met Jan Paul van Hecke. De Nederlander speelde een puike pot tegen Erling Haaland, die overigens wel trefzeker was namens Manchester City.

Op de beelden was te zien dat Guardiola op tamelijk theatrale wijze iets poogde uit te leggen aan de 24-jarige mandekker, die wat beduusd reageerde op het verhaal van de 53-jarige oefenmeester.

Na afloop werd Guardiola voor de camera's van Sky Sports gevraagd naar het onderonsje met de Nederlander. Daar duidde de Spanjaard wat hij zei. "Ik zei dat hij heel sterk speelde tegen Erling", legt de voormalig voetballer uit.

"Maar ook dat, als Erling tegen hem op loopt, dat hij op zijn benen moet blijven staan en niet naar het gras moet gaan", hekelt de Spanjaard het gedrag van de Nederlander. Van Hecke en Haaland vochten elkaar in de slotfase zowat de tent uit. Voor die aanvaring ontvingen beide mannen een gele prent.

"Hij speelde een hele goede wedstrijd", is Guardiola tenslotte complimenteus voor de Nederlander, die één interland speelde voor Oranje en ook voor de komende interlandperiode is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.