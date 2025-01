Pep Guardiola heeft nieuwe smaakmaker bij Manchester City: 'Geniaal, uitstekend! Het is ongelooflijk'

Over een wederopstanding zal nog niemand in oost-Manchester het hebben, maar voor het welzijn van Pep Guardiola is het in ieder geval plezant dat Manchester City eindelijk weer eens twee wedstrijden achter elkaar winnend wist af te sluiten. Zaterdag werd West Ham United met 4-1 de boot ingestuurd en de Catalaanse oefenmeester richt zijn complimentenpijlen na afloop vooral op één man.

City begon zo overtuigend nog niet aan het duel met de dit seizoen wisselvallige Londenaren. Op de counter werd West Ham in het openingshalfuur meermaals gevaarlijk en met name Mohammed Kudus kwam in dreigende posities, maar dankzij een eigen doelpunt van rechtsback Vladimír Coufal namen the Citizens in de tiende minuut pardoes de leiding.

Die 1-0 kwam daarmee niet op naam van Savinho, maar het aandeel van de Braziliaanse vleugelflitser in de treffer was onbetwistbaar. Met een vlugge passeeractie was hij Coufal te snel af, alvorens hij in tweede instantie zijn voorzet via de Tsjechische rechtsachter in het doel van West Ham zag ploffen.

Ook de 2-0 kwam grotendeels op het conto van Savinho, die we in Nederland met name kennen van zijn weinig succesvolle verhuurperiode bij PSV. Andermaal gaf hij Coufal het nakijken door hem veel te snel af te zijn, waarna de twintigjarige buitenspeler met een piekfijne voorzet zijn spits Erling Haaland een niet te missen kopkans schonk.

Voor de derde City-treffer bediende Savinho de Noor opnieuw, alvorens Guardiola na tachtig minuten genoeg had gezien van zijn pupil en hem naar de kant haalde bij een 4-1 tussenstand, die tien minuten later tevens de eindscore bleek. De onder druk staande trainer sprak later op de avond met veel lof over het optreden van het volgende Braziliaanse megatalent.

"Savinho was briljant! Hij is uitstekend bezig en verdient het om te spelen", belooft Guardiola bij BBC Sport dat we meer van de jongeling gaan zien. "Hij heeft die frisheid, een glimp van genialiteit, en ik ben echt, echt blij met zijn werkethiek. Het is ongelooflijk voor ons allemaal."

The man of the moment was zelf realistisch over zijn prestaties. "Ik ben heel erg blij, vooral met de overwinning, want die is het belangrijkst. We weten in wat voor fase we zitten, met de verliespartijen, maar we worden steeds beter en krijgen meer zelfvertrouwen", sprak Savinho uit. "We zijn goed begonnen aan 2025. Het belangrijkste zijn de drie punten, maar ik ben blij met mijn assists en mijn wedstrijd."