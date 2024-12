Pep Guardiola haalt Feyenoord aan als verklaring voor penibele Champions League-situatie

Pep Guardiola verkeert in een storm die maar niet op lijkt te houden. De manager van Manchester City won één van zijn laatste tien (!) duels en koerst mogelijk zelfs af op uitschakeling in de Champions League.

Woensdagavond ging het weer mis voor de manschappen van de Spaanse oefenmeester. Juventus bleek, dankzij doelpunten van Dusan Vlahovic en Weston McKennie, met 2-0 te sterk voor the Citizens.

Zodoende staat de enkelvoudig Champions League-winnaar er helemaal niet meer zo rooskleurig voor in het miljardenbal. Na zes duels heeft Manchester City acht punten, evenveel als bijvoorbeeld PSV, en staat zo op de 22ste plek.

Mocht Guardiola met zijn ploeg buiten de top-24 vallen, valt het doek voor wat betreft de Champions League. Het uitduel bij Paris Saint-Germain en de thuiswedstrijd tegen Club Brugge resteren nog voor Manchester City.

Vermoedelijk zal de blauwe ploeg uit Manchester drie punten uit het vuur moeten slepen in die twee duels. Guardiola maakt zich echter geen zorgen. "We speelden heel, heel goed", zei de trainer na afloop van het duel met Juventus bij TNT Sports.

"De laatste pass en de laatste actie was steeds net niet goed. We krijgen er een paar tegen, dat kan gebeuren in de transitie. Maar ik ben heel trots op de spelers. Ze geven alles en hebben alles geprobeerd."

Na afloop blikte Guardiola ook nog even terug op het spectaculaire duel met Feyenoord, dat na een heroïsche comeback in een 3-3 gelijkspel eindigde. "We hebben nog een of drie punten nodig", weet de Spanjaard.

"We zitten in deze situatie vanwege de wedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord bezorgde ons problemen toen we met 3-0 voorstonden met een kwartier te gaan. Als we dit hebben omgedraaid zullen we deze periode niet vergeten en onze successen meer waarderen."