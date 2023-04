PEC Zwolle wordt gered door Van den Belt en promoveert naar Eredivisie

Vrijdag, 21 april 2023 om 22:11 • Laatste update: 22:22

PEC Zwolle keert binnen een jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder behaalde vrijdagavond tegen directe concurrent Almere City FC met veel moeite het benodigde punt: 1-1. Daarmee is promotie een feit. PEC kwam laat op achterstand, maar Thomas van den Belt trok dat binnen enkele minuten recht met een rake kopbal. De verdedigende middenvelder vertrekt aan het eind van het seizoen met ongekende statistieken richting Feyenoord, want hij staat nu al op 16 goals en 8 assists in 33 competitiewedstrijden deze voetbaljaargang. Ook Heracles Almelo won, met 0-1 van Helmond Sport, en is op plek twee ook bijna zeker van promotie. Koploper PEC staat drie punten voor op Heracles. Het doelsaldo is vrijwel identiek, allebei +51, maar Heracles heeft meer doelpunten gemaakt en dus het voordeel in dat opzicht.

Almere City FC - PEC Zwolle 1-1 (Wedstrijd van de Week)

Dick Schreuder weigerde vlak voor de aftrap toe te geven dat PEC de druk om te promoveren in Almere extra voelde. "We zijn niet extra gespannen vandaag", aldus de trainer van de Zwollenaren bij ESPN. "Alle clubs die vorig jaar gedegradeerd zijn, voelen week in week uit druk. Daar zijn we al wel aan gewend." De eerste enorme kans van de wedstrijd was na zeven minuten voor Almere City-middenvelder Álvaro Peña, die in vrije positie recht op Jasper Schendelaar schoot.

Thomas van den Belt lijkt PEC Zwolle naar de Eredivisie te koppen ?? pic.twitter.com/d4a1x6x2M9 — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2023

Zoals op wel meer velden moest de wedstrijd tussendoor stilgelegd worden vanwege noodweer. In Almere gebeurde dat in minuut 38. Na twintig minuten keerden de spelers terug op het veld. Veel opzienbarends gebeurde er niet in de wedstrijd, totdat Almere in minuut 71 plots scoorde uit een vlijmscherp aangesneden vrije trap vanaf de zijkant van Jorrit Smeets. Die werd feilloos binnengekopt door Stije Resink: 1-0. PEC werd binnen enkele minuten daarna gered door Van den Belt, die profiteerde van matige dekking en een hoekschop binnenkopte: 1-1. In de laatste seconde verrichte PEC-keeper Schendelaar nog een fantastische redding op een kopbal, waarmee het feest gevierd kon worden.

De Graafschap - ADO Den Haag 0-1

Beide ploegen vechten voor hun laatste kans om nog bij de Keuken Kampioen Play-Offs te kunnen komen en hadden in ieder geval drie punten nodig. De Graafschap-aanvaller Giovanni Korte kwam al in de tweede minuut dicht bij een treffer, maar zijn kopbal werd gekeerd door Sonny Stevens. Devin Haen raakte korte tijd later na een solo oog in oog met Stevens de paal. Tien minuten na rust werd ADO gevaarlijk via Mario Bilate, die Hidde Jurjus bijna wist te verrassen met een schot. In de 87ste minuut brak Thomas Verheydt met een karakteristiek doelpunt de ban voor ADO. De spits, die met een neusmasker speelde, kopte een voorzet van Joël Zwarts binnen: 0-1.

Willem II - TOP Oss 4-0

Op papier hadden de Tilburgers een makkelijke avond moeten krijgen en dat vond ook zijn weerklank op het veld. Na anderhalve minuut had Elton Kabangu al twee keer kunnen scoren, maar dat lukte hem maar één keer: 1-0. Een minuut later zag Jizz Hornkamp een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel en Thijs Oosting overkwam halverwege het eerste bedrijf hetzelfde. Hornkamp had even later meer fortuin. De spits van Willem II kreeg de bal vlak voor rust gelukkig voor zijn voeten en besloot het maar eens met een omhaal te proberen. Het leer vloog snoeihard en onhoudbaar voor TOP-doelman Thijs Jansen in de kruising: 2-0. Michael de Leeuw en Leeroy Owusu tilden de score in de tweede helft nog naar 4-0.

Helmond Sport - Heracles Almelo 0-1

Vlak voor de wedstrijd maakte Helmond Sport bekend dat Tom Beugelsdijk vanwege een medische ingreep enkele weken uitgeschakeld is. Zonder de verdediger kwamen de Noord-Brabanders in de twaalfde minuut op achterstand. Heracles besloot een hoekschop laag te nemen naar de rand van het strafschopgebied, waar Thomas Bruns in kon schieten. Samuel Armenteros gaf voor vlak voor de doellijn het laatste zetje: 0-1. Heracles kreeg kansen op meer, maar kwam ook diverse malen heel goed weg bij grote mogelijkheden van Helmond. Zo kopte Jafar Arias uit een vrije trap in zeer kansrijke positie naast.

Roda JC - FC Den Bosch 0-1

In Kerkrade maakte Roda JC de meeste aanspraak op de overwinning. Dylan Vente was in de openingsfase dicht bij een doelpunt en ook twee pogingen van Bryan Limbombe troffen bijna doel. In de zeventigste minuut deed de grootste kans van de wedstrijd zich voor. Een corner van Roda viel voor de voeten van Guus Joppen, die van korte afstand kon binnentikken. De verdediger werd echter voldoende gehinderd en kon de bal niet raken. Even later kreeg ook Vente nog een grote kans, maar de spits van Roda wist het hoofd niet koel te houden.

FC Den Bosch trok uiteindelijk aan het langste eind. Roda-doelman Moritz Nicolas schatte een voorzet volledig verkeerd in, waarna invaller Nikolaj Muller de bal binnenkopte. De wedstrijd leek beslist te zijn, totdat Muller een handsbal maakte in de vijandelijke zestien. Vente ging achter de bal staan, maar zag doelman Wouter van der Steen in de weg liggen. De Den Bosch-doelman redde zo de drie punten voor zijn team en besliste de eindstand op 0-1.

FC Eindhoven - NAC Breda 1-2

In het Brabants onderonsje tussen FC Eindhoven en NAC Breda kwam de thuisploeg na twintig minuten op voorsprong. Pjotr Kestens speelde twee tegenstanders uit en schoot raak van buiten het strafschopgebied: 1-0. Vijf minuten voor rust kwam NAC weer op gelijke hoogte. Elías Már Ómarsson schoof de bal van dichtbij door de benen van Eindhoven-doelman Nigel Bertrams: 1-1. Direct na rust kwam NAC zelfs op voorsprong in Eindhoven. Jort van de Sande schoof een strafschop beheerst binnen en maakte zo zijn twaalfde doelpunt van het seizoen: 1-2. Na het doelpunt van Van de Sande ging de wedstrijd als een nachtkaars uit en kwamen beide teams niet meer tot grote kansen. In de slotfase van het duel werd Justin Ogenia met een rode kaart van het veld gestuurd, waardoor Eindhoven de wedstrijd met tien man moest uitspelen.

FC Dordrecht - Jong AZ 1-0

De wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong AZ begon vanwege heftige regenval een kwartier later. In de eerste helft van het duel wisten beide ploegen lang niet tot grote kansen te komen. Pas in de blessuretijd van het eerste bedrijf kon Dordrecht een mogelijkheid bij elkaar te voetballen. Een poging van Tim Receveur ging echter vlak voor het doel langs. In de 73e minuut kreeg Tidjany Touré zijn tweede kaart gepresenteerd en mocht hij alvast gaan douchen. Na nog wat kleine kansen over en weer, werd er in de slotfase van het duel toch nog gescoord in Dordrecht. Anouar El Azzouzi kreeg de bal uit een hoekschop plots voor zijn voeten en tikte hem binnen, waardoor Dordrecht met tien spelers de overwinning alsnog uit het vuur wist te slepen: 1-0.

Telstar - VVV-Venlo 1-0

Het was voor de supporters in IJmuiden lang wachten op het eerste echte gevaar van het duel. Na 26 minuten spelen kreeg David Min een grote kans. De aanvaller van Telstar ging alleen op de keeper af, maar schoot de bal naast. Na een lange onderbreking vanwege de weersomstandigheden, viel tien minuten in het tweede bedrijf de eerste treffer van de wedstrijd. Min schoot de bal hard binnen bij de eerste paal: 1-0. De thuisploeg drong na de openingstreffer wel aan om de marge te verdubbelen, alleen had het geen geluk in de afronding.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 34 24 4 6 51 76 2 Heracles Almelo 34 23 4 7 51 73 3 Almere City FC 34 19 6 9 13 63 4 Willem II 33 17 8 8 24 59 5 MVV Maastricht 33 16 5 12 2 53 6 VVV-Venlo 34 15 8 11 5 53 7 NAC Breda 33 16 4 13 0 52 8 FC Eindhoven 34 14 9 11 2 51 9 De Graafschap 34 13 7 14 8 46 10 ADO Den Haag 34 12 10 12 -6 46 11 Telstar 34 12 10 12 -14 46 12 Jong AZ 34 12 8 14 1 44 13 Roda JC Kerkrade 34 12 6 16 -5 42 14 Jong PSV 33 11 8 14 -1 41 15 Jong Ajax 33 10 10 13 -2 40 16 Helmond Sport 34 10 8 16 -18 38 17 FC Dordrecht 34 9 6 19 -21 33 18 FC Den Bosch 34 10 3 21 -35 33 19 TOP Oss 34 9 5 20 -27 32 20 Jong FC Utrecht 33 6 5 22 -28 23