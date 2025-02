PEC Zwolle-middenvelder Anouar El Azzouzi kan door fraaie transfer de Europa League in

FC Midtjylland heeft een bod van 1 miljoen euro uitgebracht op Anouar El Azzouzi (23), zo meldt De Telegraaf maandag. PEC Zwolle weigert vooralsnog mee te werken aan een vertrek van de middenvelder.

Door Sander de Deugd

De Deense topclub wil de controleur nog deze transferperiode binnenhalen, maar PEC wil El Azzouzi niet zomaar laten gaan. De Zwollenaren hebben het eerst bod dan ook van tafel geveegd.

Toch verwacht men in Denemarken dat er voor de transferdeadline een akkoord komt. Midtjylland heeft tot en met maandag 3 februari om spelers aan te trekken. In Nederland sluit de markt een dag later. El Azzouzi heeft zich door een sterk seizoen in de kijker gespeeld en staat niet alleen op de radar van Midtjylland.

Ook Baltika Kaliningrad uit Rusland heeft interesse in de tweelingbroer van Bologna-middenvelder Oussama El Azzouzi. Het contract van de PEC-middenvelder loopt nog tot medio 2026 in Zwolle, met de optie voor nog een seizoen.

El Azzouzi maakte anderhalf jaar geleden de overstap naar PEC. De Blauwvingers betaalden destijds een bescheiden vergoeding voor de rechtspoot.

Bij Midtjylland kan El Azzouzi een volgende stap zetten. De Deense club strijdt nog volop mee om de nationale titel en heeft zich verzekerd van een plaats in de tussenronde van de Europa League.

PEC Zwolle wil El Azzouzi behouden, maar zal een aantrekkelijk bod overwegen. De komende uren bepalen of de middenvelder deze winter een transfer maakt.