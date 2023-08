Pavlidis verschijnt op radar bij Europese topclub; AZ onderhandelt over Odgaard

Vrijdag, 1 september 2023 om 00:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:30

Vangelis Pavlidis wordt gemonitord door AC Milan, zo weet transfermarktexpert Gianluca Di Marzio te melden. Een transfer van de spits van AZ naar San Siro is nog geen uitgemaakte zaak, maar aangezien de transfermarkt over ongeveer 24 uur sluit kan het snel lopen. Pavlidis liet eerder al weten een transfer niet uit te kunnen sluiten. Di Marzio weet tevens te melden dat AZ momenteel met Bologna onderhandelt over de transfer van Jens Odgaard.

Milan heeft in de punt van de aanval de beschikking over Noah Okafor, Divock Origi en eerste keus Olivier Giroud. Trainer Stefano Pioli zou er echter een optie van hoog niveau bij willen hebben en denkt dus aan Pavlidis, die in Alkmaar nog tot medio 2025 vastligt. De topschutter van AZ gaf voorafgaand aan het heenduel met Brann Bergen aan een transfer niet uit te kunnen sluiten. "Het is niet alleen in eigen handen of je wel of geen stap hogerop maakt. Het is niet het goede moment om na te denken over spelers die AZ verlaten of een stap hogerop maken en of ik daarmee 'achterblijf'", doelde hij op het vertrek van meerdere bepalende spelers eerder deze zomer. Zo vertrok Tijjani Reijnders naar uitgerekend Milan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Daar ben ik niet mee bezig", vervolgde hij. "Of ik blijf of niet is afhankelijk van een hoop factoren. Daar ben ik nu niet mee bezig. Je weet het nooit in het voetbal. Ik ben op dit moment speler van AZ en doe mijn best tot de laatste dag hier." AZ slaagde er donderdagavond na een bloedstollende strafschoppenserie in om de groepsfase van de Conference League bereiken. Nu de focus niet meer ligt op Europese overzomering, wordt er bij AZ gekeken naar de transferdeadline. Zo maakte Pantelis Hatzidiakos na het duel in Noorwegen bekend te zullen vertrekken naar Cagliari.

Daarnaast wil AZ zich versterken met Ibrahim Sadiq van BK Häcken, dat zich donderdagavond kwalificeerde voor de groepsfase van de Europa League dankzij twee treffers van de Ghanees. Pavlidis is overigens niet de enige spits die op het lijstje staat bij Milan. Ook Willian José van Real Betis wordt overwogen door de clubleiding van i Rossoneri. De 31-jarige Braziliaan staat nog tot medio 2026 onder contract in Sevilla. De spits was in zijn eerste drie LaLiga-wedstrijden van het seizoen goed voor twee treffers. Milan wil huren met optie tot koop, terwijl Betis meer ziet in een verplichte overname na de huurperiode.

Odgaard

Een transfer van Odgaard naar de Serie A is momenteel een stuk concreter. Di Marzio weet dat AZ in onderhandeling is met Bologna over een overstap van de Deense aanvaller. Odgaard ligt nog tot medio 2027 vast en tekende vorig seizoen pas bij AZ. De 24-jarige aanvaller was vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats, maar donderdag koos trainer Pascal Jansen ervoor om Mayckel Lahdo de voorkeur te geven. De Zweed beschaamde dat vertrouwen niet en was goed voor een treffer en twee assists tegen Brann. Odgaard is geen onbekende in Italië. Eerder speelde hij al voor Sassuolo, Pescara en Internazionale. Bologna pikte eerder deze zomer Sam Beukema en Jesper Karlsson al op bij AZ, terwijl Denso Kasius de omgekeerde weg bewandelde.