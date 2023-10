Pascal Jansen maakt opstelling AZ voor duel met Legia Warschau bekend

Donderdag, 5 oktober 2023 om 19:55

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Legia Warschau is bekend. De Alkmaarders treden ten opzichte van het gewonnen duel met Fortuna Sittard (4-0) ongewijzigd aan. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Mathew Ryan staat onder de lat bij de Alkmaarders en ziet een viermansdefensie voor zich, bestaande uit Yukinari Sugawara, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe. Jordy Clasie en Sven Mijnans staan achter Dani de Wit op het middenveld. Spits Vangelis Pavlidis wordt geflankeerd door Mayckel Lahdo (rechts) en Myron van Brederode (links).

Bij AZ ontbreekt Riechedly Bazoer nog altijd. De centrale verdediger, van origine middenvelder, kampt nog met een blessure die hij opliep in het duel met Heracles Almelo (1-1). Wel hoopt trainer Pascal Jansen zondag over hem te kunnen beschikken, wanneer het uitduel met Ajax op het programma staat. AZ kende een absolute horrorstart in Groep E, door een 0-3 voorsprong tegen Zrinjski Mostar volledig uit handen te geven (4-3). "We zijn de tweede helft door de ondergrens gezakt", blikte Clasie terug. "Dat hoef je niet te ontkennen, dat is duidelijk voor iedereen. Ook voor ons. Ik heb mijzelf diezelfde avond en de dag daarna ook in de spiegel gekeken."

In tegenstelling tot AZ wist Legia zijn eerste groepsduel te winnen. De Polen stuntten door Aston Villa, de huidige nummer vijf van de Premier League, met 3-2 te verslaan. "Ik vind dat ze een hele bijzondere speelwijze hebben met een hoge intensiteit", vertelde Jansen over Legia. "Voor mij was het geen verrassing dat zij die wonnen. Als je naar onze Europese reeks van vorig seizoen kijkt, zie je ook dat we van grote clubs hebben kunnen winnen. In voetbal is bijna alles mogelijk." Een ideale voorbereiding kent Legia echter niet. De ploeg van trainer Kosta Runjaic leed afgelopen weekend zijn eerste competitienederlaag. Jagiellonia Bialystok was met 2-0 te sterk, waardoor Legia het voorlopig moet doen met de tweede plaats.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.

Opstelling Legia Warschau: Tobiasz; Pankov, Jedrzejczyk, Ribeiro; Wszolek, Slisz, Elitim, Kun; Josue, Pekhart, Gual.