Pascal Jansen beloont uitblinker Mayckel Lahdo met basisplaats

Donderdag, 31 augustus 2023 om 18:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:41

AZ-trainer Pascal Jansen heeft de opstelling bekendgemaakt voor de return in de Conference League tegen SK Brann Bergen. De oefenmeester voert ten opzichte van het duel in Alkmaar (1-1) enkele wijzigingen door. Mayckel Lahdo, uitblinker in het heenduel, vervangt Jens Odgaard. Kenzo Goudmijn start ten koste van Djordje Mihailovic. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. De wedstrijd begint om 19:00 uur en is te zien op Veronica.

Mathew Ryan verdedigt het Alkmaarse doel. De Australiër ziet Yukinari Sugawara, Pantelis Hatzidiakos, Riechedly Bazoer en David Møller Wolfe de verdediging vormen. Hatzidiakos speelt vrijwel zeker zijn laatste wedstrijd voor de club, daar hij een transfer naar Cagliari nadert. Goudmijn, Sven Mijnans en Dani de Wit vormen het middenveld. Spits Vangelis Pavlidis wordt geflankeerd door Lahdo (rechts) en Ruben van Bommel (links).

Brann was vorige week in Alkmaar in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg en hoopt die prestatie minimaal te evenaren. Toch verdween het goede gevoel in de aanloop naar de return, daar meerdere spelers ziek raakten na de heenwedstrijd. Aanvoerder Sivert Heltne Nilsen, Fredrik Pallesen Knudsen en Niklas Castro, de doelpuntenmaker van vorige week, werden ziek en meldden zich dinsdag pas weer op de training. Trainer Eirik Horneland en Ruben Kristiansen lieten hun gezichten woensdag pas weer zien.

In tegenstelling tot de Noren kreeg AZ juist enkele meevallers. Mees de Wit, Myron van Brederode en Tiago Dantas zijn hersteld van hun blessures en meegereisd naar Bergen. Laatstgenoemde kan sinds zijn komst van Benfica deze zomer zijn debuut maken. Møller Wolfe keert terug bij de club waar hij tot enkele maanden geleden nog onder contract stond. “Het voelt een beetje als thuiskomen”, liet de linksback weten. “Nu heb ik in AZ een nieuw thuis, dus voel ik mij meer een bezoeker. Maar het zal zeker vreemd zijn.” Jansen weet wat zijn ploeg te doen staat. “Wij zullen het beter moeten doen dan afgelopen donderdag. Wij focussen op onszelf en ons spel zal intenser en dynamischer moeten zijn.”

Opstelling SK Brann: Dyngeland; Crone, Knudsen, Kristiansen, Pedersen; Myhre, Nilsen, Kartum; Børsting, Finne, Castro.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Goudmijn, De Wit, Mijnans; Lahdo, Pavlidis, Van Bommel.