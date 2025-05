Paris Saint-Germain wint ook thuis van Arsenal en bereikt voor tweede keer Champions League-finale

Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer in de clubhistorie en voor de eerste keer sinds 2020 de finale van de Champions League bereikt. Na de 0-1 overwinning in de halve finale van vorige week op bezoek bij Arsenal waren de Fransen ook in de return de sterkste partij: 2-1. In de finale, die op 31 mei plaatsvindt in München, neemt PSG het op tegen Inter.

Aan de kant van PSG was Ousmane Dembélé niet fit genoeg om aan de aftrap te staan: hij begon op de bank en werd vervangen door Bradley Barcola. Jurriën Timber, die afgelopen weekend niet in actie kwam in de Premier League door een lichte blessure, was bij Arsenal wél fit genoeg om te starten. Daarnaast keerde Thomas Partey na een schorsing terug in de basis van de bezoekers.

Arsenal moest de 1-0 achterstand uit het heenduel zien goed te maken, en schoot woensdagavond derhalve uit de startblokken. Declan Rice kopte al vroeg net naast, en op inzetten van Gabriel Martinelli en Martin Ødegaard bracht Gianluigi Donnarumma uitstekend redding. Bij die laatste redding leek het er even op dat de Italiaanse keeper geblesseerd was geraakt aan zijn schouder, maar na een korte behandeling bleek hij verder te kunnen.

Na een kwartier nam het gevaar van Arsenal wat af, terwijl PSG met name uit de counter steeds dreigender werd. Khvicha Kvaratskhelia raakte van afstand de paal en David Raya keerde inzetten van Desiré Doué en Barcola.

Toch ging PSG wel met een voorsprong de rust in. Na een klein half uur werd een vrije trap van Vitinha eerst nog weggekopt door Partey, maar de bal belandde bij Fabián Ruiz, die met een fraaie en harde streep vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-0 op het bord zette.

Waar de eerste helft al snel op gang kwam, was dit in het tweede bedrijf allerminst het geval. Pas een kleine twintig minuten na rust viel de eerste kans te noteren: Bukayo Saka stuurde de bal naar de verre kruising, maar Donnarumma bracht andermaal op prachtige wijze redding.

Niet veel later ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip, na inmenging van de VAR. Bij een uithaal van Achraf Hakimi bleek de bal tegen de hand van Myles Lewis-Skelly te zijn gekomen, en kreeg PSG een penalty. Vitinha zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Raya.

Arsenal was daardoor nog altijd een beetje in de race, maar twintig minuten voor tijd leek het dan toch voorbij, toen Hakimi met een geplaatst schot voor de 2-0 tekende. Maar via Saka, die de 2-1 binnenfrommelde uit de kluts, werd het toch weer spannend.

Het was aan Arsenal om het daarna weer helemáál spannend te maken. De grootste kans voor de Londenaren was voor Saka: uit een voorzet van Riccardo Calafiori schoot hij min of meer voor open doel over. Daarna trok PSG de zege over de streep, en mag de ploeg van trainer Luis Enrique op 31 mei gaan strijden voor de eerste Champions League in de clubhistorie.