Paris Saint-Germain plaatst verrassende tweet over ‘geschorste’ Lionel Messi

Maandag, 8 mei 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 13:26

Lionel Messi maakt weer deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain, zo toont de club via een foto op de sociale media. Het lijkt erop dat de schorsing van de 35-jarige Argentijn met een week is ingekort. Nadat Messi vorige week maandag een training oversloeg voor een trip naar Saudi-Arabië toonde PSG zich onverbiddelijk. De linkspoot zou voor twee volle weken geschorst zijn, maar is nu dus al terug op het trainingsveld.

Door zijn schorsing miste Messi zondag de wedstrijd tegen Troyes AC (1-3 winst). Zonder de sterspeler wist het elftal van trainer Christophe Galtier een gemakkelijke zege te boeken, waardoor de Parijzenaren nog altijd koploper zijn in de Ligue 1. De verwachting is dat Messi komende zaterdagavond zijn rentree maakt tijdens het thuisduel met AC Ajaccio. PSG speelt in totaal nog vier wedstrijden tot Messi’s contract afloopt, eind juni.

???? Leo Messi back in training this Monday morning. pic.twitter.com/Neo6GEWEIm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 8, 2023

De schorsing van Messi maakte vorige week een hoop los. Het plan was dat de spelers van PSG twee dagen rust zouden krijgen als ze het competitieduel met Lorient wisten te winnen, vandaar Messi's geplande reis naar Saudi-Arabië. Een schrijnende 1-3 nederlaag veranderde echter de plannen van de club. Galtier besloot dat zijn selectie de dag na de nederlaag zou gaan trainen. Dat deden ze uiteindelijk ook, zonder Messi.

De aanvaller deed vervolgens zijn kant van het verhaal. “Ik dacht dat we, zoals altijd, een dag vrij zouden hebben na de wedstrijd (tegen Lorient, 1-3 nederlaag, red.)”, zei de wereldkampioen in een Instagram-story. “Ik had deze reis gepland en ik kon het niet meer annuleren. Dat had ik eerder al een keer gedaan. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, en wacht af wat de club van plan is met mij.” Inmiddels lijkt de koude lucht geklaard en is Messi eerder dan verwacht terug op het trainingsveld.