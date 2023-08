‘Paris Saint-Germain neemt rigoureus besluit inzake Kylian Mbappé’

Maandag, 7 augustus 2023 om 11:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:08

Kylian Mbappé gaat niet deelnemen aan de openingswedstrijd van het Ligue 1-seizoen van Paris Saint-Germain, zo meldt het Franse L’Équipe. De 24-jarige aanvaller traint al langere tijd apart van de groep en hoeft voorlopig niet te rekenen op speeltijd bij PSG. De regerend landskampioen van Frankrijk speelt zaterdagavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Lorient. Het uitsluiten van Mbappé vormt een nieuw hoofdstuk in het machtsspel tussen de sterspeler en de clubleiding. PSG wil een transfervrij vertrek van de Franse aanvaller, die in Parijs tot medio 2024 vastligt, koste wat het kost voorkomen.

Real Madrid hoopt Mbappé nog altijd los te weken bij PSG, dat de rechtspoot juist langer wil binden. De zeventigvoudig international van les Bleus weigert tot op heden om zijn contract in Parijs te verlengen en ziet een transfervrij vertrek naar de Koninklijke volgende zomer wel zitten. Op die manier zal Mbappé een nog sterkere onderhandelingspositie hebben wat betreft zijn persoonlijke voorwaarden. PSG laat dat echter niet zomaar gebeuren en neemt nu dus een nieuw besluit: Mbappé zal voorlopig niet aansluiten bij de wedstrijdselectie van trainer Luis Enrique.

Vorige week kwam het Spaanse Marca met het nieuws dat PSG momenteel maar liefst 250 miljoen euro vraagt voor Mbappé. Daarmee zou de Franse sterspeler in één klap de duurste speler ooit worden. Dat record staat nu nog op naam van Neymar, die voor 222 miljoen euro de overstap maakte van FC Barcelona naar les Parisiens. Vanwege het forse prijskaartje zou Real liever nog een jaar wachten, waarna Mbappé transfervrij naar Madrid kan trekken. De Spaanse recordkampioen verwacht tevens dat PSG de exorbitante vraagprijs in de komende weken wellicht gaat laten dalen, aangezien een transfervrij vertrek uitgesloten is vanuit de clubleiding van de Parijzenaren.

De bezoekers van de wedstrijd tussen PSG en Lorient komen er in ieder geval bedrogen uit, daar Mbappé niet van de partij zal zijn. Na het missen van de internationale tour door Azië traint de Fransman maandag nog altijd apart van de groep, samen met onder meer Julian Draxler, Georginio Wijnaldum en Leandro Paredes. Mbappé is momenteel persona non grata in Parijs en het blijft afwachten of hij na 31 augustus nog speler van PSG is. De pijlsnelle aanvaller zal moeten hopen dat PSG overeenkomt met Real over een transfersom, of een pijnlijk einde van zijn tijdperk in Het Parc des Princes tegemoet gaan.