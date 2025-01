Paniek en heimwee naar Arne Slot na nieuwe zeperd Feyenoord: 'Het is simpelweg gedaan met Brian Priske'

Feyenoord wist zaterdagavond opnieuw niet te winnen. De Rotterdammers remiseerden bij Willem II en raken daarom steeds verder achterop in de strijd om de Champions League-tickets.

Na afloop steekt Mario Been zijn frustratie niet onder stoelen of banken. De analist komt met een heldere, maar pijnlijke conclusie voor eenieder die Feyenoord een warm hart toedraagt.

"Je bent op dit moment drie jaar terug in de tijd", oordeelt de voormalig coach van de Rotterdammers hard bij ESPN. Uiteraard verwijst Been naar de periode van Feyenoord voor het aanstellen van Arne Slot. "Het kan snel gaan."

Onder de huidig succescoach van Liverpool won Feyenoord de TOTO KNVB Beker en legde het beslag op de landstitel. Onder zijn opvolger, Brian Priske, loopt het een stuk minder soepel in Rotterdam-Zuid.

Chris Woerts is van mening dat de clubleiding van Feyenoord moet ingrijpen en de Deen op straat moet zetten. "Het is simpelweg gedaan met Priske bij Feyenoord", schrijft de sportmarketeer op X.

"Geen bezieling en geen beleving", vat hij de situatie in de havenstad kort samen. "Het DNA van Arne Slot is ten grave gedragen. Hij dacht het allemaal beter te weten."

Een ontslag is de oplossing, volgens Woerts. "Beter korte pijn dan lange pijn", concludeert hij. Feyenoord kan zondag de vierde plek ook nog kwijtraken, als FC Twente zijn wedstrijd wint. NAC Breda is in het zuiden des lands de tegenstander.