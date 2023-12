Panenka van Sergio Ramos helpt niets: Sevilla uit Europa na nederlaag bij Lens

RC Lens heeft zich verzekerd van een Europa League-ticket. De Noord-Fransen waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor Sevilla, dat met lege handen achterblijft. Przemyslaw Frankowski opende na rust de score, voordat Sergio Ramos via een panenka de gelijkmaker aantekende. Sevilla moest winnen, maar liep in blessuretijd tegen een nederlaag aan door een treffer van Angelo Fulgini. Sevilla is Europees uitgeschakeld en kan zijn Europa League-trofee dit seizoen niet verdedigen.

Bijzonderheden:

Sevilla moest hoe dan ook winnen en zocht in de beginfase direct de aanval. Ramos (kopbal) en Nemanja Gudelj (redding Brice Samba) hadden het geluk niet aan hun zijde. Lens viel in aanvallend opzicht tegen en had een schitterende redding van Samba nodig om een achterstand te voorkomen. Ivan Rakitic zag zijn snoeiharde poging ternauwernood over de lat getikt worden door de Frans international.

Een kwartier na rust trof Adrià Pedrosa de lat boven de kansloze Samba. Aan de andere kant kreeg Lens een strafschop, nadat Boubakary Soumaré de voet van Facundo Medina raakte. Frankowski vond vanaf elf meter de rechterbovenhoek: 1-0. Een kwartier voor tijd kreeg ook Sevilla een penalty, nadat Youssef En-Nesyri aan zijn arm werd vastgehouden door Medina.

Ramos stuitte op Samba, die echter te vroeg van zijn lijn kwam. Ramos mocht het opnieuw proberen en schoot via een Panenka raak: 1-1. Sevilla probeerde het nog wel, maar het lukte de Andalusiërs simpelweg niet. Diep in blessuretijd werd het nog 2-1 voor Lens. Een fout van Pedrosa leidde een enorme kans in voor Fulgini, die Marko Dmitrovic passeerde: 2-1.

???????????? ?????????? met de panenka ?? Samba stopt de penalty in eerste instantie, maar komt te vroeg van zijn lijn waarna Ramos het in de herkansing koeltjes afmaakt ?? #ZiggoSport #UCL #LENSEV pic.twitter.com/BMQWV75Umy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2023

Eindstand Groep B:

1. Arsenal 6 -13

2. PSV 6 - 9

3. RC Lens 6 - 8

4. Sevilla 6 - 2

