Osimhen overweegt juridische stappen tegen Napoli na bizarre TikTok-video

Woensdag, 27 september 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:02

Napoli heeft zich de woede van Victor Osimhen op de hals gehaald. De Italiaanse landskampioen postte dinsdag een video op TikTok met de Nigeriaanse spits in de hoofdrol. Het filmpje werd niet veel later verwijderd, maar toen was het kwaad al geschied. Zaakwaarnemer Roberto Calenda heeft laten weten juridische stappen te overwegen tegen de club.

De video laat beelden zien van afgelopen weekend, toen Osimhen een strafschop miste tegen Bologna. De spits mocht na ruim zeventig minuten aanleggen vanaf elf meter, maar schoot naast. Het duel eindigde daardoor in een 0-0 gelijkspel. Dat Osimhen in een kwaad daglicht is gezet met een vervormde stem is bij zaakwaarnemer Calenda in het verkeerde keelgat geschoten.

“Wat er vandaag is gebeurd op de officiële kanalen van Napoli is onacceptabel", aldus Calenda in een reactie. De video, waarin Osimhen dus duidelijk wordt bespot, werd te laat verwijderd. "Een ernstig feit dat zeer ernstige schade toebrengt aan mijn speler en hem op de proef stelt tussen al het mediageweld en fakenews. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen en elk initiatief te nemen om Victor Osimhen te beschermen."

Napoli posted this now-deleted video of Osimhen on its Tiktok page. Can anyone try to decipher that is being passed because deletion definitely signals a mistake on the club’s part. pic.twitter.com/4z6Pl0Ot6Z — Moji Sensei Delano (@MojiDelanoBlog) September 26, 2023

Door de rel duikt ook een video van afgelopen augustus plots weer op. In dat filmpje werd de aanvaller weggezet als 'kokosnoot'. Volgens de Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano richt de woede van Calenda zich echter vooral op de video van de gemiste strafschop. Osimhen heeft zijn excuses aangeboden bij trainer Rudi Garcia en zijn ploeggenoten voor de gemiste penalty.