Orkun Kökçü is tegenover Kraay junior eerlijk over toekomst bij Feyenoord

Zondag, 28 mei 2023 om 18:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:08

Orkun Kökçü houdt er sterk rekening mee zondag zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord te hebben gespeeld. De aanvoerder is na afloop van het teleurstellende slotduel met Vitesse (0-1 verlies) eerlijk over zijn toekomstplannen. "Als de juiste club komt, dan wil ik deze zomer wel een stap gaan maken", zegt Kökçü voor de camera van ESPN.

Feyenoord nam de laatste wedstrijd van het seizoen niet al te serieus en maakte midweeks een vakantietripje naar Ibiza. Kökçü geeft toe dat het uitje niet heeft geholpen. "Het was sowieso lastig. Het is ook wat warmer geworden, dat voelde je in de eerste helft ook. Je ontkomt niet aan het feit dat we weinig hebben getraind in de afgelopen week. Ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd om deze wedstrijd alsnog te winnen, maar ik denk wel dat we genoeg kansen kregen om alsnog te winnen. Maar al met al was het niet scherp genoeg."

Kökçü kijkt desondanks terug op een fantastisch seizoen, ook in persoonlijk opzicht. "Ik denk dat ik dit seizoen echt de laatste stap heb gezet om een bepalende speler te zijn voor Feyenoord. Daar heb ik hard voor gewerkt. Dat we mede door mijn ploeggenoten en de technische staf kampioen zijn geworden, is natuurlijk een mooi einde." Arne Slot gaf deze week te kennen zeker bij Feyenoord te blijven, maar Kökçü gaat ervan uit zelf te vertrekken.

"Met de trainer heb ik sowieso een goede band, net als met iedereen, maar ik wil wel een stap maken." Hans Kraay junior reageert: "Dat heb je verdiend. Heel eerlijk dat je dat zegt." In de studio van ESPN speculeert Mario Been over een vervolgstap. "Ik denk dat hij uitstekend geschikt is om in Duitsland te spelen", aldus Been. "Dan denk ik aan Borussia Dortmund. Hij heeft het loopvermogen, ziet het spelletje goed. Ik denk dat hij de individuele kwaliteiten heeft. Dat is nog geen garantie op direct een basisplaats, maar de verwachting is wel dat Jude Bellingham daar gaat vertrekken." Real Madrid gaat laatstgenoemde vermoedelijk inlijven, zo meldde Marca eerder al.