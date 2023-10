Oranje weet waar het rekening mee moet houden: Frankrijk maakt selectie bekend

Donderdag, 5 oktober 2023 om 15:39 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:53

Didier Deschamps heeft donderdagmiddag de selectie van het Franse nationale elftal voor de aankomende interlands in oktober bekengemaakt. De ervaren bondscoach kiest voor veel van de bekende namen, mede doordat de Franse sterren allemaal fit zijn, in tegenstelling tot een aantal van die van Oranje. Het Nederlands elftal neemt het op 13 oktober in de Johan Cruijff ArenA op tegen de Fransen.

Ten opzichte van de vorige interlandperiode heeft Deschamps een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn selectie. Zo ontbreken dit keer OGC Nice-verdediger Jean-Clair Todibo en Chelsea-aanwinst Axel Disasi.

Daarvoor in de plaats keren Olympique Marseille-vleugelverdediger Jonathan Clauss, die twee weken geleden nog scoorde tegen Ajax (3-3) in de Europa League, en Liverpool-voorstopper Ibrahima Konaté terug in de selectie.

Verder zijn het veelal de bekende namen bij Frankrijk. Dat betekent onder meer dat het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman te maken krijgen met wereldster Kylian Mbappé, die momenteel niet in de beste vorm van zijn carrière verkeert, en all-time topscorer van Frankrijk Olivier Giroud. De baardige spits is op 37-jarige leeftijd nog steeds van grote waarde voor zijn ploeg AC Milan.

Volledige selectie Frankrijk:

Keepers: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Verdedigers: Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Internazionale), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Middenvelders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Aanvallers: Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Internazionale).