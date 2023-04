Oranje-terugkeer komt dichterbij: ‘Koeman kent me, maar ben er niet mee bezig’

Vrijdag, 28 april 2023 om 08:11 • Jordi Tomasowa

Calvin Stengs is bezig een aan sterk seizoen met Royal Antwerp. De 24-jarige middenvelder kende een mislukt avontuur bij OGC Nice, maar groeide vervolgens bij the Great Old onder trainer Mark van Bommel wél uit tot een onbetwiste basisspeler. Antwerp heeft de bekerfinale weten te bereiken en kan zich voor het eerst sinds 1957 tot kampioen van België kronen.

Stengs is Van Bommel dankbaar dat hij dit seizoen als trainer altijd vertrouwen in hem heeft gehouden. “Dankzij hem was mijn stap hierheen zo geregeld”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Mark is een fijne man om mee te werken. Ik heb hier ook niet altijd goed gespeeld, maar hij laat me staan en geeft me vertrouwen. Wat Mark een prettige trainer maakt? Een trainer staat altijd boven de groep, maar bij Mark merk je dat hij nog een beetje een speler is en tussen de jongens in staat. Dat vind ik mooi.”

Bij Antwerp speelt Stengs niet langer als rechtsbuiten, maar wordt hij door Van Bommel als middenvelder gebruikt. Dit seizoen was hij vooralsnog goed voor drie goals en zes assists in 26 officiële duels. “Ik voel wel dat acties weer lukken zoals voorheen en dat ik belangrijk ben. Zeker nu ik vanaf het middenveld de lijnen kan uitzetten. Het gaat weer op de automatische piloot, ik hoef niet meer zoveel na te denken.”

Stengs was in de zomer van 2021 een van de kandidaten om door zijn schoonvader Frank de Boer opgeroepen te worden voor het EK. De bondscoach van het Nederlands elftal koos er toen echter voor om de creatieveling, die op dat moment bij AZ speelde, niet in zijn definitieve selectie op te nemen. “Maar dat is nooit een ding geweest binnen de familie. Ik zat niet op het level dat ik het verdiende om mee te gaan. Dus ik snapte het”, aldus Stengs.

Een terugkeer in het Nederlands elftal komt door zijn vele minuten en ontwikkeling bij Antwerp mogelijk weer dichterbij. Stengs zelf is daar alleen vooralsnog niet mee bezig. “Ik maakte in 2019 (tegen Estland, 5-0 en twee assists van Stengs, red.) onder Ronald Koeman mijn debuut, dus hij kent me. Maar ik moet gewoon presteren en dan komt het vanzelf weer.”