Oranje-speler moet training in aanloop naar Duitsland overslaan

Teun Koopmeiners heeft de Oranje-training daags na het gewonnen oefenduel met Schotland (4-0) noodgedwongen overgeslagen. De Atalanta-middenvelder hield wat fysieke klachten over aan zijn invalbeurt tegen the Tartan Army. De ernst van de klachten zal nader moeten worden onderzocht.

Koopmeiners kwam vrijdag circa tien minuten in actie, nadat hij de teruggekeerde Georginio Wijnaldum afloste. Zijn summiere tijd was genoeg om de 26-jarige linkspoot last te bezorgen. Koopmeiners was de enige van de 23 selectiespelers die niet te zien was bij de groepstraining zaterdag. Daar werkten alle wisselspelers een intensief programma af.

Voor de basis tegen Schotland bleef het bij een korte uitlooptraining. Koopmeiners werkte uiteindelijk een individueel programma af. Voetbal International weet dat hij het duel met Duitsland waarschijnlijk 'gewoon' gaat halen. Dat staat voor komende dinsdag op het programma, om 20.45 uur in Frankfurt.

Ondanks zijn korte invalbeurt kreeg Koopmeiners nog wel een grote scoringskans tegen Schotland. Donyell Malen bediende de aanvallende middenvelder met een schitterend boogballetje, maar Koopmeiners raakte de bal niet goed, waardoor deze hoog over het doel van de bezoekers vloog.

Vermoedelijk krijgt de twintigvoudig international ook tegen Duitsland weer een reserverol. Koopmeiners weet in Oranje doorgaans niet zo zijn stempel te drukken als bij Atalanta, waar hij vrijwel wekelijks uitblinkt.

In Italie staat hij tot nog toe op twaalf treffers en drie assists dit seizoen. Daar had Koopmeiners in totaal 34 wedstrijden voor nodig.

