Oranje-opponent Hongarije klampt zich in crisistijd vast aan Dominik Szoboszlai

Het Nederlands elftal kende een voortvarende start van de Nations League en wil dat vrijdag een vervolg geven op bezoek in Hongarije. Wat is de huidige staat van het Hongaarse team en waar moet Oranje voor beducht zijn? Voetbalzone praat in aanloop naar de ontmoeting in de Puskás Aréna met freelance journalist Aron Aranyossy, die het voetbal in Hongarije al jaren op de voet volgt.

Door Rian Rosendaal

Hongarije was afgelopen zomer nog op het EK te bewonderen, al eindigde het avontuur in Duitsland na drie wedstrijden in de groepsfase. Desondanks staat het Hongaarse elftal er momenteel slecht voor, verzucht Aranyossy. ''Het zijn moeilijke tijden. Onder Marco Rossi ging het lange tijd heel erg goed, maar in de laatste maanden is het heel snel allemaal bergafwaarts gegaan.''

Volgens de goed ingevoerde Hongarije-watcher presteert de WK-finalist van 1954 al langer ondermaats. ''Het begon met tegenvallende prestaties tegen Bulgarije en Litouwen in de kwalificatiereeks voor het EK. Maar ook in enkele vriendschappelijke interlands werd gewoon ondermaats gepresteerd. En tijdens het EK had het elftal geen geluk en waren de vele blessures echt een doorn in het oog.''

Nieuwe koers

Na de vroegtijdige exit op EURO 2024 kwam al snel de roep om verandering vanuit de achterban. ''Rossi kwam al snel met de belofte dat er veel meer met Gegenpressing (de bal snel veroveren na balverlies, red.) zou worden gespeeld. En dat de verdediging veel hoger op het veld zou komen te staan. Maar waarom uitgerekend tegen Duitsland? Al sla je me dood. Maar dat eindigde, zoals we eigenlijk al hadden verwacht, in een forse nederlaag: 5-0.''

Een paar dagen later was er de mogelijkheid om revanche te nemen, in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. ''Maar helaas ontbreekt het de spelers aan zelfvertrouwen. En ik heb ook niet het gevoel dat Rossi weet wat zijn beste opstelling is. Een paar gelouterde internationals, Ádám Lang, Atilla Szalai en László Kleinheisler, werden gepasseerd door Rossi vanwege het feit dat ze weinig speelden voor hun clubs. Helaas deden de nieuwkomers het niet veel beter.''

Niet weer een oorwassing

Zorgelijke tijden dus voor Hongarije, dat vrijdag tegen Oranje dus opnieuw een zware test wacht. ''De fans hebben er een hard hoofd in'', heeft Aranyossy weinig vertrouwen in aanloop naar het duel in Boedapest. Het zal waarschijnlijk niet weer 8-1 worden (zoals in 2013, red.), daar zijn onze spelers tactisch gezien te volwassen voor. Maar het is ook weer niet zo dat een stunt in de lucht hangt. En tot overmaat van ramp zijn er ook nog eens drie nieuwe blessuregevallen bijgekomen.''

Kerkez

Eén van de spelers die zich in de Hongaarse ziekenboeg heeft gemeld is voormalig AZ'er Milos Kerkez. ''Hij schoot als een komeet omhoog en was binnen no-time international. Maar ik moet toegeven dat ook Kerkez in de laatste paar interlands geen geweldige indruk heeft achtergelaten en soms erg grillig was, waardoor Hongarije kwetsbaar werd in defensief opzicht.'' De linksback van Bournemouth komt dus niet in actie tegen Oranje, maar hij is niet de enige die is afgehaakt.

Imago

Inmiddels is er een vervanger voor Kerkez opgeroepen. ''Szabolcs Schön, die tussen 2017 en 2019 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax. Hij keerde vijf jaar geleden terug naar Hongarije. Schön is van nature een vleugelaanvaller, maar inmiddels omgeturnd tot een wingback. Hij speelt op die positie voor Bolton Wanderers. Ik weet niet of hij tegen Oranje start, al zou dat wel heel mooi zijn. Bij Ajax speelde Schön onder meer met Mitchel Bakker, Sergiño Dest, de gebroeders Timber, Sven Botman en Brian Brobbey.'' De 24-jarige Hongaar tekende afgelopen weekeinde overigens voor zijn eerste goal namens Bolton.

''Loïc Négo en Krisztofer Horváth zijn ook niet op tijd fit'', zo verduidelijkt Aranyossy. ''En Péter Gulácsi heeft aan Rossi gevraagd of hij de laatste vier wedstrijden in de Nations League mag overslaan. Hij is zwaar geblesseerd geweest en pas in december vorig jaar volledig hersteld. Er vinden dus de nodige veranderingen plaats bij Hongarije en het is haast onmogelijk om in te schatten wat er in Rossi omgaat in aanloop naar het duel met Nederland van vrijdag.''

Szoboszlai

Bij het wisselvallige Hongarije houdt men zich vast aan Dominik Szoboszlai, die bij koploper Liverpool een geweldige start van het nieuwe Premier League-seizoen kent. ''Hij is met afstand de meest complete speler van dit elftal, dus daar schuilt het grootste gevaar voor Oranje in. Hij krijgt van Rossi de absolute vrijheid om rond te zwerven en zakt regelmatig terug om de bal te vragen. Daarnaast is Szoboslai niet te beroerd om rugdekking te verlenen aan de rechts- en linksback, mochten die vaak naar voren schuiven.''

De Hongaarse voetbalkenner schuift tevens Roland Sallai naar voren, een 27-jarige middenvelder annex vleugelaanvaller die sinds 13 september onder contract staat bij Galatasaray. ''Hij kan ook voor problemen in de Oranje-defensie zorgen. Sallai is snel en heeft een goede dribbel in huis. Aanvalsleider Barnabás Varga is ijzersterk in de lucht en datzelfde geldt voor verdediger Willi Orbán, die vanwege zijn kopkracht gevaarlijk is bij hoekschoppen en vrije trappen.''

Imago

Back to basics

Aranyossi verwacht dat Rossi tegen het Nederlands elftal teruggaat naar de basis. ''Ik ga uit van een 3-4-2-1-opstelling met snelle omschakelingen. Dit systeem ligt ons het beste en in de omschakeling kunnen onze technisch vaardige vleugelverdedigers zich actief bemoeien met de opbouw. Ik denk dat Hongarije echt gevaarlijk kan zijn op de counter, zelfs tegen een elftal met de kwaliteiten van het Nederlands elftal.''

WK 2026

Terwijl de Nations League in volle gang is, verschijnt het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de horizon. ''Als je mij vóór EURO 2024 naar het WK had gevraagd, dan zou ik veel zelfverzekerder zijn geweest. Maar de laatste vijf, zes maanden zijn echt een beproeving gebleken. Hongarije beschikt momenteel over een paar geweldige spelers, maar we kunnen niet ontkennen dat de meest recente wedstrijden enorm tegenvallen. Op die manier kan Hongarije niet blijven doorgaan.''

''En verder ontbreekt het Hongarije aan een brede selectie'', treurt de in Boedapest gevestigde journalist. ''Er is geen goede back-up voorhanden momenteel voor Rossi. Dus als Szoboszlai een keer een slechte dag heeft, Kerkez ontbreekt of een andere basisspeler een blessure oploopt, dan komen we echt in de problemen.''

''We willen dolgraag het WK halen, zeker nu voor het eerst 48 landen gaan deelnemen. Dat biedt kansen. Maar gezien de huidige gang van zaken moeten we ook realistisch blijven. Maar aan de andere kant: als de geweldige resultaten en prestaties van tijdens de EK-kwalificatiereeks opeens terugkeren, dan is er alle reden om optimistisch te zijn.''