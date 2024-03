Oranje op rapport: een 4 in de voorhoede maar ook een tweetal uitblinkers

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond met 4-0 gewonnen van Schotland in een vriendschappelijke interland in de Johan Cruijff ArenA. Een opsteker voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK van deze zomer in Duitsland. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van Oranje.

Mark Flekken 7

Flekken behoedde Oranje van een achterstand na ruim een kwartier toen de doelman een kopbal van Ryan Christie op katachtige wijze uit zijn doel ranselde. "Dit is echt een waanzinnige redding van Flekken", jubelde Rafael van der Vaart bij de. "Het lijkt een beetje op die redding van Unnerstall met Twente tegen PSV (op een kopbal van Luuk de Jong, red.)", voegde Pierre van Hooijdonk daaraan toe. De keeper van Brentford maakte nadien een alerte en betrouwbare indruk, zeker toen de Schotten meermaals de aanval zochten voor rust.

Jeremie Frimpong 5,5

Frimpong begon op papier als rechtsback, maar Koeman gaf voor de aftrap aan dat de revelatie van Bayer Leverkusen als een rechtsbuiten werd gezien. De rechtspoot probeerde gevaar te stichten op de flank, maar heel veel bruikbare voorzetten leverde dat niet op. Dat gevaar kwam er ook niet na rust en Frimpong maakte na 62 minuten spelen plaats voor zijn grootste concurrent voor de rechtsbackpositie, Denzel Dumfries.

Lutsharel Geertruida 6

Geertruida mocht het door diverse blessures laten zien in het hart van de defensie, naast Virgil van Dijk . De Feyenoord-verdediger was met zijn zuivere passing van belang in de opbouw van het Nederlands elftal. Geertruida hield zich redelijk staande in de achterste linie en geeft Koeman een extra optie voor het centrum van de verdediging, zeker met het oog op het naderende EK. Hij had in de slotfase nog wel geluk toen McTominay hem in de lucht klopte maar naast kopte.

Virgil van Dijk 6

Voor Van Dijk zat er een extra tintje aan de oefenwedstrijd tegen Schotland. De captain van Oranje speelde in het begin van zijn loopbaan enige jaren voor Celtic. Het boegbeeld van de defensie van het elftal van Koeman had net als zijn mede-verdedigers het nodige te doen tegen de Schotten, die zich niet ingroeven en aanvallende intenties hadden. Van Dijk en consorten gaven ook na rust enkele kansen weg, maar werden daarvoor niet bestraft.

Nathan Aké 6,5

Aké oogde redelijk comfortabel in de eerste helft en werd zelden in de problemen gebracht aan de linkerkant. De multifunctionele verdediger voorkwam twaalf minuten na rust dat Andrew Robertson gevaarlijk kon worden voor het doel van Flekken. Aké maakte verder een degelijke indruk in een wedstrijd waarin het Nederlands elftal bepaald geen grootse indruk maakte en lijkt inmiddels verzekerd van een plaats in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal.

Mats Wieffer 4,5

Wieffer had net als zijn collega's op het middenveld moeite om het de Schotse ploeg lastig te maken. De controleur van Feyenoord leed na ruim een uur spelen in Amsterdam knullig balverlies, maar had alle geluk van de wereld omdat Lawrence Shankland, topscorer van de Schotse competitie met 20 goals, alleen voor Flekken de lat teisterde. Koeman had genoeg gezien en haalde Wieffer direct naar de kant, met PSV'er Joey Veerman als diens vervanger op het middenveld.

Georginio Wijnaldum 5

De veelbesproken Wijnaldum, die ruim een half jaar ontbrak in Oranje, mocht het dus vanaf het begin laten zien van Koeman. De 33-jarige routinier, die zijn 91ste interland voor Nederland speelde, liet aan de bondscoach niet bepaald zien dat een basisplek gerechtvaardigd was. De onopvallende Wijnaldum werd met name op X behoorlijk aangepakt, al bogen Van Hooijdonk en Van der Vaart zich niet specifiek over zijn optreden in de rust. Koeman liet Wijnaldum staan en werd daarvoor beloond toen de ervaren middenvelder de 2-0 binnenkopte. Pas na de goal moest hij plaatsmaken voor Teun Koopmeiners.

Georginio Wijnaldum speelde niet bijster goed, maar scoorde wel.

Tijjani Reijnders 7

Reijnders, die de geblesseerde Frenkie de Jong moest doen vergeten, viel niet erg op in de voor Oranje moeizaam verlopen eerste helft. Dat veranderde toen de AC Milan-middenvelder enkele minuten voor rust zijn eerste goal in het Oranje-shirt liet noteren. Een vlammend schot van buiten de zestien vloog in de linkerhoek. "Hij kon alleen op die manier scoren", oordeelde Rafael van der Vaart in de rust bij de. Reijnders voorkwam net na rust met een blok dat McTominay van dichtbij kon scoren en stelde Malen met een fraai passje in staat om de 4-0 aan te tekenen.

Tijjani Reijnders maakte op fraaie wijze zijn eerste goal voor Oranje.

Xavi Simons 4

Simons kreeg in de beginfase de hand van Scott McTominay vol in zijn gezicht, maar kan gewoon verder spelen. De sterspeler van RB Leipzig leek zoekende voor rust en kon niet echt zijn stempel drukken op het aanvalsspel van Oranje. Simons zocht vergeefs naar zijn allereerste interlandgoal en was daar dichtbij in de beginfase na rust. Zijn inzet vloog echter naast het doel. Simons kon andermaal geen indruk maken bij Oranje en werd in de slotfase afgelost door Donyell Malen.

Memphis Depay 6

Depay wilde zich dolgraag bewijzen na een afwezigheid in Oranje van bijna een jaar. Net als zijn collega-aanvallers kon hij in de eerste helft weinig uitrichten. Depay ontving geel voor een ongelukkige overtreding op McTominay. "Memphis had te veel aannames die niet goed waren, waardoor je nooit rust krijgt in het spel", verzuchtte Van Hooijdonk na de eerste 45 minuten. Depay leek kort na rust te scoren, maar zag zijn knal in de verre hoek worden gekeerd door Angus Gunn. De aanvalsleider maakte met nog een kwartier op de klok plaats voor Wout Weghorst, die prompt scoorde.

Memphis Depay keerde na een jaar afwezigheid terug in Oranje, maar wist ondanks het harde werken niet te scoren.

Cody Gakpo 5,5

Gakpo leek na vijf minuten op weg naar de 1-0, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Na ruim een halfuur ging de Liverpool-aanvaller in de zestien heel opzichtig naar de grond en Gakpo had geluk dat hij geen gele kaart kreeg voor de schwalbe. Van der Vaart en Van Hooijdonk bespraken dit voorval overigens niet in hun analyse in de rust. Gakpo herstelde zich na rust en dwong Gunn met een zwabberend schot tot een knappe redding. 20 minuten voor tijd stelde hij Wijnaldum in staat om de 2-0 binnen te koppen.