International van het Nederlands elftal was bijna vroegtijdig gestopt: ‘Maar Wim Jonk zag in hem een ruwe diamant’

Wim Jonk is een grote aanwinst voor het Nederlands elftal, vindt Michel Hordijk, die onder zijn hoede techniektrainer was bij Ajax en FC Volendam. Volgens Hordijk is het zelfs aan Jonk te danken dat Micky van de Ven profvoetballer is geworden, zo onthult hij in gesprek met de NOS.

Twee weken geleden werd bekend dat Jonk de nieuwe assistent zou worden van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Die vacature was vrijgekomen nadat Sipke Hulshoff besloot met Arne Slot mee te gaan naar Liverpool. Jonk zette maandag zijn eerste stappen op het trainingsveld als assistent-bondscoach.

“Ze (de Oranje-internationals, red.) merken snel genoeg dat Wim geen koekenbakker is”, zo laat Hordijk weten. Hij was techniektrainer onder de hoede van Jonk bij Ajax en FC Volendam. “Bovendien is hij jong van geest en heel fit voor zijn leeftijd.”

“Wim is een versterking voor de staf van Oranje”, is Hordijk lovend. “Hij is een uitstekende observator, zowel voetbalinhoudelijk als in de groepsdynamiek. Hij legt de vinger op de zere plek en geeft vlijmscherpe analyses. Daarin kan hij Koeman goed ondersteunen.”

Voor sommige spelers in de selectie van het Nederlands elftal is Jonk een oude bekende. Zo maakte Matthijs de Ligt hem mee in de jeugd van Ajax en brak Micky van de Ven door bij FC Volendam toen Jonk daar aan het roer stond.

“Micky was een twijfelgeval, dacht zelfs aan stoppen”, zo onthult Hordijk. “Maar Jonk zag in hem een ruwe diamant en is met hem aan de slag gegaan. Het was cruciaal dat Wim dat toen zag. Hij gaf hem vertrouwen.”

“Wim is een echte trainer”, besluit Hordijk, die verzekert dat Jonk een succes gaat worden bij het Nederlands elftal. “Hij is altijd bezig om spelers individueel beter te maken. Daar is hij heel sterk in en daarvan gaan de spelers van Oranje profiteren.”