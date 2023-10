Opvallende kritiek op Jorrel Hato: ‘Normaal word je naar het tweede verbannen’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 08:13 • Wessel Antes • Laatste update: 08:29

Edgar Davids is opvallend kritisch op Jorrel Hato, die door velen wordt gezien als het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig international dat hij nog niet helemaal onder de indruk is van de zeventienjarige verdediger. Volgens Davids staat het blijven opstellen van Hato dan ook symbool voor de huidige situatie bij Ajax.

Davids kijkt met pijn in het hart naar de situatie bij Ajax. “Het is tenenkrommend. Het was heel moeilijk. Niet alleen vanwege de selectie, maar ook gewoon met de directeurs die aangesteld zijn en de Raad van Commissarissen die alles hebben toegelaten. Eigenlijk is het overal een beetje een rommeltje.”

De analist denkt dat de onrust bij Ajax ook meespeelt in de kleedkamer van de hoofdmacht. “Het uit zich ook weer in het veld”, aldus Davids. “Dat is mijn mening, want uiteindelijk ben je ook voetballer. Er is zoveel puin te ruimen in zo’n kort tijdsbestek. Ze staan nu laatste, als je dat een half jaar geleden had gezegd was je voor gek verklaard. Waar moet je nu beginnen?”

Hato

Davids denkt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor John Van ‘t Schip, die maandag definitief werd aangesteld als trainer voor dit seizoen. “Ik hoop dat hij het een beetje op de rit krijgt, maar dat is gewoon heel lastig. Ajax heeft allemaal jonge jongens, die moet je allemaal aandacht geven. Je hebt misschien twee jongens die wat meer invloed hebben.”

Opvallend is de kritiek die Davids op Hato levert. De linksbenige Rotterdammer wordt door vrijwel iedereen bewierookt, maar de 74-voudig international gaat daar nog niet in mee. “Nu heb je zo’n Hato. Die is zeventien jaar, hoeveel wedstrijden heeft hij al gespeeld. Normaliter moet een zeventienjarige toch niet zoveel wedstrijden spelen?”

Davids concludeert dat Hato meedeelt in de malaise. “Dat is niet de bedoeling. Ik zie hem fouten maken waarvan je denkt: normaliter werd je een maandje naar het tweede verbannen. Gewoon eventjes rust. Nu zie je dat die jongen steeds maar moet spelen. Dat is voor mij een teken aan de wand, als Ajax dat moet doen.”

Hato, die volgens Transfermarkt inmiddels 10 miljoen euro waard is, is sinds zijn debuut voor Ajax al bijna niet meer weg te denken uit de basiself van de Amsterdammers. Ondanks zijn leeftijd speelde de in 2006 geboren verdediger al 28 wedstrijden in de hoofdmacht van de recordkampioen. Ajax hoopt op korte termijn Hato’s contract te verlengen, daar zijn verbintenis in juni 2025 afloopt.