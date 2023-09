Opvallende foto: Ajacied viert kampioenschap van Feyenoord in 2017

Maandag, 18 september 2023 om 11:54 • Laatste update: 15:01

Ajax kent vooralsnog een uiterst dramatische seizoenstart. Een van de weinige spelers die zich nog enigszins weet te onttrekken aan de malaise is de zeventienjarige Jorrel Hato. De jonge verdediger is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van Ajax, maar blijkt in zijn jongere jaren een supporter van Feyenoord te zijn geweest.

Op X is een foto gedeeld waarop te zien is dat Hato als elfjarige het kampioenschap van Feyenoord in 2017 meevierde in de havenstad. Het toptalent werd geboren en getogen in Rotterdam. Scouts van Sparta Rotterdam pikten hem op negenjarige leeftijd op toen hij bij amateurvereniging De Zwervers speelde. "Sommige mensen in mijn omgeving vonden het apart dat niet Feyenoord, maar Sparta me haalde”, zei Hato onlangs tegenover Ajax Life. “Toen Ajax zich in 2018 meldde en Feyenoord niet, was dat ook het geval. Mij maakt het niet uit. Ik ben hier prima terechtgekomen."

Willem van Hanegem liet in april nog weten het 'pijnlijk' te vinden dat Hato doorbrak bij Ajax in plaats van bij Feyenoord. "Dat ventje is er eentje voor de toekomst. Dat hij bij de amateurs van Feyenoord heeft gespeeld en door Ajax onder de neus van Feyenoord is weggekaapt bij buurman Sparta, dat vind ik pijnlijk", schreef Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.