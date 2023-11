Opvallende cijfers voor Ten Hag en United na zeer pijnlijke avond in Kopenhagen

Donderdag, 9 november 2023 om 10:20 • Wessel Antes

Manager Erik ten Hag komt er redelijk goed vanaf in de Engelse media na de nederlaag van Manchester United bij FC Kopenhagen (4-3). Waar het Britse journaille normaliter behoorlijk snel de zaag erin zet, wordt de 53-jarige oefenmeester uit Haaksbergen relatief gespaard. Met name het spel van United in de eerste 40 minuten kan de Engelse pers bekoren.

De nummer acht van de Premier League staat na vier wedstrijden in de Champions League op de vierde plaats in Groep A. Waar tegen Kopenhagen in het thuisduel (1-0 winst) nog de enige punten tot dusver werden gepakt, ging United woensdag op pijnlijke wijze onderuit in de Deense hoofdstad.

Rasmus Højlund had United in zijn geboorteland nog met twee doelpunten op een comfortabele voorsprong gezet, waarna een rode kaart voor Marcus Rashford in de 42ste minuut de wedstrijd volledig omdraaide. Uiteindelijk deelde Roony Bardghji de Engelse grootmacht in de 87ste minuut de genadeklap toe door de 4-3 te maken.

Ondanks de nederlaag geeft Manchester Evening News Ten Hag een 6. “United speelde de meest indrukwekkende 40 minuten van het seizoen tot aan de rode kaart. Christian Eriksen werd gedecideerd vervangen door Sofyan Amrabat, waardoor United goed uit de tweede helft kwam.”

Het lokale medium deelt na de verliespartij liefst driemaal een 8 uit, aan Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes en Højlund. Laatstgenoemde heeft in vier Champions League-wedstrijden vijf treffers genoteerd namens United. “Hij anticipeerde vakkundig bij beide doelpunten en gaf United een glimp van wat ze in huis hebben als het elftal efficiënt te werk gaat.”

Veel spelers, waaronder André Onana, krijgen een 5 toebedeeld. Invaller Raphaël Varane is de absolute dissonant met een 4. “Weer een roestig optreden. Aan de bal is hij een blok aan het been geworden.” De Daily Mail is overigens minder mild voor Ten Hag, daar hij van de tabloid een 5 krijgt. “De druk op de Nederlander zal nu toenemen. Tegen Fulham leken de scheuren te zijn gedicht, maar nu is United is opnieuw in een crisis beland.”

De BBC spaart Ten Hag wel. “Geherstructureerd en geheroriënteerd door manager Erik ten Hag waren de bezoekers 25 minuten lang uitstekend. Als het stof is neergedaald, zal het de eerste helft zijn die Ten Hag aangrijpt om te laten zien dat zijn gehavende en gekneusde ploeg inderdaad vooruitgang boekt, zij het langzaam.”

Steun van United-iconen

Voormalig United-spelers Paul Scholes, Rio Ferdinand en Owen Hargreaves vinden dat hun club vertrouwen moet houden in Ten Hag. Hoewel de Engelse grootmacht negen van de zeventien duels dit seizoen verloor denkt het drietal niet dat een ontslag de problematiek in Manchester oplost. “Ik heb niet het gevoel dat hij heel erg onder druk staat. Hij heeft een goed eerste seizoen gehad en heeft daarmee wat tijd voor zichzelf gekocht”, aldus Scholes bij TNT Sports.

“Vandaag had hij ook wat pech door de rode kaart”, gaat Scholes verder. “Deze trainer moet het blijven doen.” Die mening wordt gedeeld door Ferdinand. “Ik denk dat je deze manager moet laten zitten, maar ja, dit is een slecht resultaat. Heel erg slecht, zelfs. De club is terug in crisismodus.”

Hargreaves staat nog steeds vol achter Ten Hag. “Ten Hag staat niet onder druk. United speelde twintig tot dertig minuten uitstekend voetbal. Ze probeerden van achteruit op te bouwen en de positionering was beter. Dat is knap, gezien de druk die er op deze wedstrijd stond. De cijfers liegen niet, maar deze trainer moet het vertrouwen krijgen. Telkens maar de manager ontslaan is niet de oplossing.”