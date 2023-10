Optreden Rotterdamse rapper in de Melkweg verstoord door Ajax-hooligans

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 13:23 • Laatste update: 13:27

Een optreden van de Rotterdamse rapper Jack is maandagavond verstoord door Ajax-hooligans, zo meldt de regionale omroep Rijnmond. De rapper trad op dat moment op in de Amsterdamse Melkweg. Op beelden is te zien dat hooligans bij zijn opkomst met bier gooien en dat mensen vanaf het podium in het publiek springen. Daarop is het optreden stilgelegd.

Rapper Jack die vanavond een optreden had in de Melkweg in Amsterdam werd kort lastiggevallen door Ajax-supporters. De Rotterdamse rapper heeft onlangs nog een Feyenoord track uitgebracht genaamd 'Voor onze club'. Het optreden is kort stilgelegd en daarna hervat. pic.twitter.com/72vt9TYOEG — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 30, 2023

Onlangs bracht rapper Jack een Feyenoord-track uit met de naam 'Voor onze club'. Waarschijnlijk was dit voor Ajax-hooligans reden om het optreden te verstoren. Hier is door de politie van tevoren echter geen rekening mee gehouden.

“Voor elk optreden maakt de Melkweg een risico-analyse en op basis daarvan wordt soms extra politie ingezet. In dit geval was er geen extra inzet”, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie tegenover Rijnmond.

Jack laat weten dat hij bedreigingen ontving vanaf de dag waarop hij zijn Feyenoord-nummer uitbracht. “Vanaf die dag stond de boel op scherp. Of dat mij raakte? Nee, dat deed me eigenlijk vrij weinig, want het kwam van meerdere anonieme accounts.”

De ongeregeldheden in de Melkweg kwamen voor de Rotterdamse rapper ook niet geheel als een verrassing. “Feyenoord en Ajax, dat ligt altijd gevoelig. Maar ik ben een artiest, geen hooligan. Daarom koos ik er ook bewust voor om het niet over voetbal te hebben. Ik zou mijn Feyenoord-nummer overslaan.”

Jack wenst niet te lang stil te blijven staan bij het oponthoud van zijn concert en wil zich nu vooral op positiviteit richten. “We hebben een uur lang een top show gegeven. Er waren vijfhonderd mensen die het naar hun zin hadden, inclusief ik. Er komt sowieso een vervolg. Ik heb alsnog een top avond gehad.”