Opstootje in spelerstunnel krijgt vervelend staartje: Real Madrid-speler wacht schorsing

Dani Carvajal staat mogelijk een straf van de UEFA te wachten. De geblesseerde Real Madrid-verdediger raakte woensdagavond in de rust van Real Madrid - Arsenal betrokken bij een opstootje met Bukayo Saka, maar mocht daar helemaal niet aanwezig zijn.

Saka had in de eerste helft van de wedstrijd, die in 1-2 voor Arsenal eindigde, een poging gedaan tot een panenka. Thibaut Courtois keerde echter gemakkelijk. Toen Saka naar binnen wilde lopen voor de rust, kwam hij in een opstootje terecht met Carvajal.

De Madrileense verdediger liep richting Saka, die onderweg was naar de catacomben. De aanvaller van Arsenal was duidelijk niet gediend van het contact, want hij sloeg de arm van Carvajal onmiddellijk weg.

Dat leidde weer tot woede bij Carvajal, die vervolgens weggehaald moest worden door zijn teamgenoten.

Het akkefietje heeft mogelijk nog nare gevolgen voor Carvajal. De rechtsachter maakte namelijk door zijn zware knieblessure helemaal geen deel uit van de wedstrijdselectie en had dus geen toestemming om zich ‘in de technische ruimtes’ te bevinden.

Daarom is de kans groot dat Carvajal zal worden geschorst voor de volgende wedstrijd van Real Madrid in de Champions League. Dat zal door de uitschakeling tegen Arsenal dus volgend seizoen worden.

Het is niet de eerste keer dat de UEFA overgaat op een dergelijke straf. Xabi Alonso, toen nog actief als middenvelder bij De Koninklijke, werd geschorst voor de Super Cup-finale nadat hij zich meldde rond het veld om een doelpunt te vieren tijdens de Champions League-finale van 2014 tegen Atlético Madrid.