Opstellingen Sevilla en Roma bekend: Paulo Dybala verschijnt aan de aftrap

Woensdag, 31 mei 2023 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

De opstellingen van Sevilla en AS Roma voor de Europa League-finale zijn bekend. Aan de kant van de Spanjaarden staat Bredanaar Nemanja Gudelj in de basis, terwijl Karim Rekik het moet doen met een reserverol. Georginio Wijnaldum begint op de bank bij Roma, maar Paulo Dybala staat wel aan de aftrap. Hij is fit genoeg bevonden om te starten. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 1.

Yassine Bounou verdedigt het doel van Sevilla. De Marokkaan ziet het centrale duo Loïc Badé en Gudelj voor zich staan. Jesús Navas is de rechtsback, terwijl Alex Telles op links de vervanger is van de geschorste Marcos Acuña. Fernando en Ivan Rakitic zijn de controleurs. Lucas Ocampos (rechts) en Bryan Gil (links) staan op de flanken. Óliver Torres is de 10 achter spits Youssef En-Nesyri. Aan de kant van Roma is Rui Patrício de doelman. De driemansverdediging bestaat uit Roger Ibañez, Chris Smalling en Gianluca Mancini. Zeki Celik (rechts) en Leonardo Spinazzola (links) bestrijken de zijkanten op het middenveld. Bryan Cristante en Nemanja Matic staan centraal. Dybala en Lorenzo Pellegrini staan achter spits Tammy Abraham.

In de laatste negen seizoenen ging de Europa League-trofee bijna de helft van de keren naar Sevilla: viermaal. Los Blanquirrojos leken zich dit seizoen vooral op te moeten maken voor een degradatiestrijd, maar sinds de komst van trainer José Luis Mendilibar is alles anders. Onder leiding van de Spaanse oefenmeester nam het niet alleen afstand van de onderste regionen, ook maken de Andalusiërs nog altijd kans om zich op de laatste speeldag via LaLiga te plaatsen voor de Conference League. Sevilla weet echter dat als het de Europa League wint ten koste van Roma, het zelfs de Champions League in mag. Tegenvaller is het ontbreken van Acuña, die in de halve finale tegen Juventus rood pakte.

Aan de kant van Roma moet José Mourinho het stellen zonder Marash Kumbulla en Rick Karsdorp. Dybala kwakkelde de laatste maand flink met zijn fitheid, maar de Argentijnse sterspeler is op tijd fit geraakt om zich te voegen bij de selectie. Net als Sevilla plaatst Roma zich bij winst voor de Champions League en ook in Amsterdam zal men hopen dat de Romeinen de beker veroveren. Als Roma wint van Sevilla én Spezia op zondagavond, plaatsen de Amsterdammers zich direct voor de groepsfase van de Europa League. Interessant feitje: Sevilla verloor geen van zijn zes gespeelde UEFA Cup/Europa League-finales, terwijl Mourinho al zijn vier Europese finales won.

Opstelling Sevilla: Bounou, Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri.

Opstelling AS Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.