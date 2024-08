Opstelling PSV voor Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord bekend: Luuk de Jong ‘gewoon’ in basis

De opstelling van PSV voor het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om Jerdy Schouten een linie te laten zakken en te posteren als centrumverdediger. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:00 uur en is live te zien op ESPN.

PSV is in zijn verdediging getroffen door het nodige blessureleed. Naast de al langere blessures van Sergiño Dest en Armando Obispo werd ook duidelijk dat Mauro Júnior en Olivier Boscagli het duel met Feyenoord moeten missen.

Bosz kiest er daardoor voor om Schouten een linie te laten zakken en hem als centrumverdediger op te stellen, een positie die hem niet vreemd is. Schouten vormt het hart van de defensie met Ryan Flamingo, terwijl de backposities bekleed worden door Jordan Teze (rechts) en Fredrik Oppegård (links).

Joey Veerman keert terug op het middenveld en ziet met Ismael Saibari en Malik Tillman twee aanvallend ingestelde compagnons naast hem staan. Voorin wordt spits Luuk de Jong, die een twijfelgeval was wegens ziekte, geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

PSV won de Johan Cruijff Schaal vorig seizoen ten koste van Feyenoord. Het verschil in De Kuip werd toen gemaakt door Lang (0-1). PSV speelt zondagavond voor het zesde jaar op rij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Als de Eindhovenaren winnen, doen zij dat voor het vierde jaar op rij. Nooit lukte een club dat eerder.

Lang zal naar alle waarschijnlijkheid geen hele wedstrijd spelen. De vleugelspeler lag er een groot gedeelte van vorig seizoen uit door blessureleed. “Het is lastig in minuten uit te drukken hoelang Noa Lang kan spelen”, vertelde Bosz. “Het is vooral belangrijk dat we hem rustig opbouwen. Alles wat hij doet, doet hij honderd procent. We moeten hem een beetje in bescherming nemen.”

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Flamingo, Oppegård; Veerman, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

