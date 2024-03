Opnieuw kanker geconstateerd bij Jean-Paul Boëtius

Bij Jean-Paul Boëtius (29) is opnieuw kanker geconstateerd. De momenteel clubloze aanvaller meldt vrijdag via Instagram dat de kanker is uitgezaaid naar zijn retroperitoneale lymfeklieren. Hij moet hierdoor wederom chemotherapie ondergaan, om vervolgens aan het hersteltraject te beginnen.

"Na een uitdagende periode vol keihard werken aan een mooie stap voorwaarts, moet ik helaas dit nieuws melden. De kanker die ik eerder heb overwonnen, is uitgezaaid naar mijn retroperitoneale lymfeklieren. Dat betekent dat ik binnenkort begin aan chemokuren, waarna hopelijk snel de revalidatieperiode start", schrijft Boëtius op zijn Instagram-pagina.

"Ik ben iedereen enorm dankbaar voor de liefde en steun die ik heb ontvangen. Jullie aanmoedigingen zijn een baken van hoop voor mij. Ik kan niet wachten tot ik weer in een volgepakt stadion kan spelen. Ik zie jullie daar dan", aldus de aanvaller die de tekst 'tel je zegeningen' bij een foto waarop hij naar buiten kijkt gebruikt.

Boëtius werd eerder in september 2022 behandeld voor teelbalkanker. Omdat de tumor toen in een vroeg stadium werd geconstateerd, was alleen een operatie noodzakelijk. De voormalig Feyenoorder kon daarna weer voetballen, al zit hij momenteel zonder werkgever.

Omdat er uitzaaiingen naar de lymfeklieren achterin de buik zijn geconstateerd, moet Boëtius, die laatstelijk voor Hertha BSC uitkwam, dus opnieuw chemotherapie ondergaan. Het is nog onduidelijk hoe de artsen aankijken tegen een vervolg van zijn voetballoopbaan.

Het nieuws over de nieuwe vorm van kanker komt hard aan in de voetbalwereld. Onder meer Joshua Zirkzee, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Ian Maatsen steken hem een hart onder de riem via een bericht op zijn Instagram-pagina.

