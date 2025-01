Opnieuw dreun voor Vitesse op dag van redding, FC Volendam schrikt niet van MVV

Wederom een geslaagde avond voor FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper uit het vissersdorp wist op eigen veld met 3-1 te winnen van MVV Maastricht. FC Den Bosch won heel laat in de derby met TOP Oss en Vitesse, dat voorlopig is gered door een overname die vrijdag wereldkundig werd gemaakt, schreef andermaal een nederlaag bij, ditmaal tegen FC Dordrecht.

Vitesse - FC Dordrecht 0-3

Vitesse heeft in eigen huis het goede nieuws omtrent de club geen vervolg kunnen geven op het veld. FC Dordrecht opende na een half uur de score via Dean Zandbergen, die een afvallende bal het doel in knalde. Het mooiste doelpunt van de avond werd echter gemaakt door Jaden Slory. De Feyenoord-huurling krulde de bal vanaf de rand van de zestien prachtig in de bovenhoek: 0-2. In de slotfase zorgde Chiel Olde Keizer voor de eindstand: 0-3.

FC Volendam - MVV Maastricht 3-1

Koploper FC Volendam had in eigen huis geen enkele moeite met MVV Maastricht. Henk Veerman opende op aangeven van Brandley Kuwas in de eerste helft de score. Binnen het uur verdubbelde Alex Plat de voorsprong uit de rebound van een vrije trap van Bilal Ould-Chikh. Nadat Robyn Esajas de paal had geraakt namens MVV, gooide Veerman de wedstrijd met een kopbal tien minuten voor tijd in het slot. Camil Mmaee redde met de 3-1 nog de eer namens de Limburgers, maar spannend werd het niet meer in het Kras Stadion.

Roda JC Kerkrade - Jong FC Utrecht 3-0

Roda JC liet zich in eigen huis niet verrassen door Jong FC Utrecht. De thuisploeg schoot uit de startblokken en kwam in de derde minuut na een vlotte combinatie via Tiago Cukur op voorsprong. In de tweede helft was een dubbelslag van Cain Seedorf voldoende voor de ruime overwinning en de drie punten: 3-0.

FC Eindhoven - SC Cambuur 4-2

Het was een levendige eerste helft in Eindhoven. Tony Rölke bracht SC Cambuur op voorsprong met een knal in de kruising van twintig meter. FC Eindhoven kwam snel op 1-1. Doelman Thijs Jansen wilde een speler uitkappen, maar gleed daarbij weg. Vervolgens kon Achraf El Bouchataoui simpel scoren. Jansen had daarna geen antwoord op een voorzet van Evan Rottier, die de bal via de paal binnen zag vallen. Nog voor rust kwam Cambuur op 2-2: Matthias Nartey knalde raak op aangeven van Mark Diemers.

Kort voor rust kreeg Eindhoven de kans om weer op voorsprong te komen. Jansen keerde echter de penalty van Daan Huisman. De thuisclub stelde na rust alsnog orde op zaken. Sven Blummel tekende in de 55ste minuut voor de 3-2. Tien minuten later ging Jansen andermaal in de fout bij het uitkappen van een speler. Rottier kon vervolgens zijn tweede van de avond maken. Cambuur was nadien niet meer in staat om de nederlaag af te wenden.

De Graafschap - FC Emmen 4-0

Een makkelijke en doelpuntrijke avond voor De Graafschap, dat in blessuretijd van de eerste helft op 1-0 kwam via Jesse van de Haar. FC Emmen stond toen al met 10 man na rood voor Alaa Bakir na een lichte kopstoot. De thuisploeg gaf na rust gaf en scoorde maar liefst drie keer. Philip Brittijn liet zijn bewaker zijn hielen zien en knalde raak in de verre hoek: 2-0. Brittijn was in topvorm en volleerde zijn ploeg een kwartier voor het einde op prachtige wijze naar 3-0. Anis Yadir tekende in de 87ste minuut voor het slotakkoord tegen het toen al verslagen Emmen.

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

De altijd beladen derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss werd pas ver in blessuretijd beslist. De eerste helft in Den Bosch was niet sprankelend, al kwamen de bezoekers kort voor het rustsignaal bijna op 0-1 via Arthur Allemeersch. Zijn kopbal ging maar net naast. Den Bosch werd na rust wat dominanter, al bleven echt grote kansen uit. Toch was er voor de supporters wat te juichen: Sebastian Karlsson kroonde zich in de 93ste minuut tot matchwinner. Den Bosch stijgt naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl TOP Oss op plek vijftien blijft hangen.