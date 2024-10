Opmerkelijke verklaring Erik ten Hag: Marcus Rashford niet gewisseld vanwege een blessure

Marcus Rashford werd donderdagavond tegen FC Porto (3-3) niet gewisseld vanwege een blessure, zo verklaarde manager Erik ten Hag na afloop van het Europa League-duel tegenover TNT Sports. Hoewel Rashford de beste man was aan de kant van Manchester United, vond Ten Hag het belangrijk om te rouleren en hem fit te houden voor het uitduel met Aston Villa.

The Red Devils kwamen tegen Porto al vroeg op 0-2, dankzij een doelpunt en een assist van Rashford. Nog voor rust gaf Manchester United die voorsprong weg, waardoor het tijdens de theepauze 2-2 stond. Op dat moment besloot Ten Hag om Alejandro Garnacho te brengen voor Rashford.

Vrijwel iedereen dacht direct aan een blessure, daar Rashford uitstekend speelde. Van Manchester Evening News kreeg hij zelfs een 8. Na afloop maakte Ten Hag echter duidelijk dat de superster niet geblesseerd is.

“We moeten rouleren, want zondag spelen we weer een zware wedstrijd”, stak Ten Hag van wal. “We hebben fitte spelers nodig en daarom bracht ik Garnacho. We gaan ons nu focussen op Aston Villa. Zij hadden een extra dag om te herstellen.”

Ten Hag is tevreden over het aantal doelpunten dat zijn elftal heeft gemaakt in Porto. “Normaal gesproken moet het genoeg zijn wanneer je drie keer scoort in een Europees uitduel. We kunnen ook gewoon goed verdedigen. Niet zo lang geleden hadden we nog drie clean sheets op rij. We moeten ervoor zorgen dat die automatismen weer terugkeren.”

Ten Hag richtte zich ook nog tot de fans fan Manchester United. “Wees geduldig, want we zijn bezig aan een proces. We moeten niet op dit moment beoordeeld worden, maar aan het einde van het seizoen.”

“In de afgelopen twee seizoenen hebben we ook finales gehaald. We blijven hard werken en de band tussen de staf en de spelersgroep is nog altijd sterk”, aldus Ten Hag. Zondagmiddag wacht om 15.00 uur het uitduel met Aston Villa.