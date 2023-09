Opmerkelijk: Bayern-fans protesteren met tennisballen bij overwinning in beker

Dinsdag, 26 september 2023 om 22:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:59

Bayern München heeft dinsdagavond simpel afgerekend met Preussen Münster in de eerste ronde van de Duitse beker. De wedstrijd eindigde in 0-4 door doelpunten van Eric Maxim Choupo-Moting, Konrad Laimer, jeugdproduct Frans Krätzig en Mathys Tel. Het opvallendste moment vond plaats voor de aftrap, toen Bayern-supporters uit protest het veld bekogelden met tennisballen.

De bekerwedstrijd tegen derdedivisionist Preussen Münster was voor Thomas Tuchel een uitgelezen kans om te experimenteren met zijn elftal. Daniel Peretz, die afgelopen transferperiode overkwam van Maccabi Tel Aviv, maakte zijn debuut tussen de palen, terwijl het centrale verdedigersduo bestond uit middenvelder Leon Goretzka en Noussair Mazraoui. Grote namen als Harry Kane en Leroy Sané begonnen op de reservebank.

Tennisball-Protest der Bayern-Fans gegen den #DFB: „Nein zum Supercup am Pokalwochenende!“ Nach @SPORT1-Infos muss der #FCBayern für die Aktion rund 65.000€ Strafe zahlen. 185 Bälle, 350€ pro Ball. @SPORT1 pic.twitter.com/o1TYzIIgSl — Patrick Berger (@berger_pj) September 26, 2023

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protest van de meegereisde Bayern-fans. Zij kwamen in actie tegen het moment waarop de Duitse Super Cup plaatsvond, halverwege augustus, waardoor de bekerwedstrijd tegen Preussen Münster verplaatst moest worden naar eind september. Ook het duel SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig vindt daarom deze week plaats, aangezien Leipzig de tegenstander van Bayern was in de strijd om de Super Cup. Deze wedstrijd eindige overigens in 0-3 voor die Roten Bullen.

Dinsdagavond maakte der Rekordmeister al in de eerste helft het verschil. Binnen tien minuten schoot Choupo-Moting binnen, na een klutsmoment in de zestien van Preussen Münster: 0-1. Niet veel later moest Serge Gnabry het veld verlaten met een gebroken arm. Hij werd vervangen door Krätzig. Na bijna veertig minuten spelen verdubbelde Bayern de marge via Laimer, die knap binnen kon koppen op aangeven van Goretzka: 0-2. Voor rust liep de ploeg van Tuchel nog verder uit, nadat Krätzig op uit een lage voorzet van Joshua Kimmich de 0-3 binnentikte. In de tweede helft liet Bayern de tegenstander op adem komen, alvorens Tel vlak voor tijd de eindstand op 0-4 zette.