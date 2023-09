Zorgen om Matthijs de Ligt: mri-scan moet uitsluitsel geven over blessure

Zaterdag, 23 september 2023 om 19:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:28

Bayern München maakt zich zorgen over een blessure van Matthijs de Ligt. De 24-jarige verdediger kreeg zaterdag tegen VfL Bochum (7-0) eindelijk weer eens een basisplaats van trainer Thomas Tuchel, maar moest zich in de rust laten vervangen door Dayot Upamecano. De Ligt moest vervolgens halsoverkop naar het ziekenhuis om een mri-scan te ondergaan.

De Ligt moet nog uitsluitsel krijgen over de ernst van zijn blessure. Tuchel liet na afloop weten dat de knie van de mandekker een klap te verwerken kreeg, waardoor hij de strijd geblesseerd moest staken. De Ligt wist zichzelf voor rust nog in positieve zin te onderscheiden, aangezien hij zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Bayern bekroonde met een treffer. De centrumverdediger kopte tegen VfL Bochum een hoekschop feilloos binnen en zorgde zo voor de 3-0.

Der Rekordmeister had in eigen huis geen kind aan het Bochum van trainer Thomas Letsch. Grote man aan de zijde van Bayern was zonder twijfel Harry Kane. De Engelsman tekende voor een hattrick én was goed voor twee assists. Daarmee had hij een gigantische bijdrage in de uiteindelijke 7-0 zege. Eric Maxim Choupo-Moting, Leroy Sané en Mathys Tel zorgden voor de overige treffers.

Dit seizoen stond De Ligt eerder alleen namens Oranje tegen Ierland (1-2 winst) in de basis. Dat had hij te danken aan de afwezige Lutsharel Geertruida, die enkele dagen daarvoor geblesseerd uitviel. De Oranje-international behoort ook tot de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober).