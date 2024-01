Ten Hag identificeert verrassend alternatief voor spitsenprobleem bij Man United

Eric Maxim Choupo-Moting geniet interesse van Manchester United, zo schrijft The Athletic dinsdag. De aanvaller is uit de gratie geraakt bij zijn huidige werkgever Bayern München en staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek.

Manchester United ziet op zijn beurt een goedkope optie in Choupo-Moting. The Red Devils willen zich deze maand versterken met een nieuwe aanvalsleider, daar de huidige spits te licht is bevonden.

Zoals bekend kampt Ten Hag bij Manchester United met een heus spitsenprobleem. Rasmus Højlund werd afgelopen zomer voor minimaal 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta, maar de Deen weet nog niet altijd te overtuigen op Old Trafford.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eind december, op Tweede Kerstdag, scoorde Højlund zijn eerste Premier League-doelpunt. In de veertien competitiewedstrijden daarvoor had hij het net niet weten te vinden, al scoorde Højlund al wel vijf doelpunten namens Manchester United in de Champions League.

Ten Hag is op zoek naar een nieuwe aanvalsleider om de druk op Højlund te verzachten. In die zoektocht is Manchester United dus uitgekomen bij Choupo-Moting, die dit seizoen niet op een basisplek kan rekenen bij Bayern.

De 73-voudig international van Kameroen moet vanzelfsprekend Bundesliga-topscorer Harry Kane voor zich dulden en ook het Franse toptalent Mathys Tel is in de pikorde boven Choupo-Moting gekomen. Mede door de concurrentie verscheen de aanvaller pas drie keer aan de aftrap van een Bundesliga-duel dit seizoen.

Manchester United wil zich dus mogelijk versterken met Choupo-Moting, daar hij een goedkope optie zal zijn. The Mancunians denken daarbij aan een huurconstructie, waardoor de transfer vergelijkbaar is met die van Wout Weghorst, die in 2023 een half jaar gehuurd werd door Manchester United. Naast Choupo-Moting wordt ook de naam van Serhou Guirassy wederom genoemd door The Athletic.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties