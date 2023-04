‘Bayern ziet PSG zich melden in strijd om Kane en identificeert alternatief’

Woensdag, 19 april 2023 om 13:55 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Bayern München hoopt zich komende zomer te versterken met een definitieve vervanger van Robert Lewandowski. De Poolse superspits vertrok vorig jaar juli naar Barcelona, waarna Eric Maxim Choupo-Moting het stokje overnam in de Allianz Arena. Der Rekordmeister mikt volgend seizoen echter op een spits met meer aanzien, daar Harry Kane (Tottenham Hotspur) als hoofdkandidaat is geïdentificeerd. Le Parisien meldt woensdag echter dat de Engelsman ook op de radar van het vermogende Paris Saint-Germain staat.

Kane beschikt bij Tottenham nog over een contract tot medio 2024, waardoor hij een interessante kandidaat is voor Europese grootmachten. De Spurs zullen de 29-jarige spits moeten verkopen om nog wat geld over te houden aan zijn vertrek, daar de onderhandelingen over een nieuw contract stroef verlopen. Volgens Le Parisien ziet PSG in Kane de ideale aanvalspartner voor Kylian Mbappé, nu het erop lijkt dat Lionel Messi eind juni vertrekt bij de Franse koploper.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rasmus Højlund

Bayern aast al langere tijd op de komst van Kane, maar houdt inmiddels rekening met een doemscenario. Daardoor richt de club zich op meerdere alternatieven. Victor Osimhen (Napoli) en Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) staan al langere tijd hoog op het Beierse lijstje, maar lijken twee dure kandidaten. Bayern verwacht meer kans te hebben op de komst van Atalanta-spits Rasmus Højlund, die dit seizoen furore maakt in de Serie A. Hoewel de Deen in Bergamo tot medio 2027 vastligt, zal hij een stuk goedkoper zijn dan zijn concurrenten.

Højlund speelt sinds afgelopen zomer voor Atalanta, dat ruim zeventien miljoen euro overmaakte naar Sturm Graz voor zijn diensten. In Scandinavië ziet men de twintigjarig linkspoot als ‘de volgende Erling Braut Haaland’. Na een wat stroeve start begint Højlund inmiddels helemaal los te komen in Italie. In 28 officiële wedstrijden voor Atalanta was de Deen goed voor acht treffers en drie assists. Na zijn eerste vier interlands voor Denemarken staat Højlund reeds op vijf treffers.