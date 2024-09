Jonathan Tah was deze zomer dicht bij een overstap naar Bayern München. Door een ruzie tussen de directeuren van beide clubs kwam het echter niet tot een akkoord. Daardoor is Tah nu nog steeds speler van Bayer Leverkusen.

Tah, al sinds 2015 actief in de BayArena, speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in de successen van Bayer Leverkusen. Met de Duitser centraal in de verdediging werden de landstitel en de DFB-Pokal gewonnen.

Tah werd opgenomen in de EK-selectie van Duitsland, speelde in vier duels mee op het eindtoernooi én kwam in de belangstelling te staan van Bayern en FC Barcelona. Van een overgang kwam het echter niet.

“Het was een bizarre zomer”, blikt de verdediger terug in de Süddeutsche Zeitung. “Normaal lukt het me wel om alle geruchten te negeren, maar in dit geval had ik geen schijn van kans.”

Tah heeft nog een contract tot volgend jaar bij Leverkusen, waardoor dit een van de laatste kansen was voor de club om nog wat aan hem te verdienen. “Ik heb de club laten weten dat ik niet wil verlengen. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging, maar de clubs moeten er dan ook nog uitkomen.”

En dat lukte niet. In het geval van Bayern had dat te maken met een ruzie tussen Bayer Leverkusen-directeur Fernando Carro en zijn Bayern-collega Max Eberl.

Volgens Kicker zei Carro deze zomer op een supportersbijeenkomst: “Ik heb niets, maar dan ook helemaal niets met Eberl. Ik zal ook niet met hem onderhandelen.” Hij deed die uitspraak nadat de interesse van Tah in Bayern ter sprake kwam. Bayern was daar niet van gediend, en uiteindelijk bood Carro zijn excuses aan.

Toch is Tah, ondanks het afketsen van de transfer, niet boos op zijn werkgever. “Ik ga zeker niet met m'n vinger wijzen naar de club waar ik alles aan te danken heb. Ik waardeer het dat ze van gedachten zijn veranderd en dat ze het belangrijk vinden dat ik blijf”, besluit hij.