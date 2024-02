Openda blijft maar scoren voor Leipzig en verpest debuut van Vertessen

RB Leipzig heeft zondag eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de Bundesliga. Na drie nederlagen op rij was FC Union Berlin wél een prooi: de ploeg van Marco Rose zegevierde met 2-0. Voormalig Eredivisionist Loïs Openda maakte zijn veertiende competitiegoal van het seizoen, terwijl ook Xavi Simons vanaf het begin meedeed. Yorbe Vertessen beleefde een ongelukkig debuut namens Union.

Voor Vertessen was het lang de vraag of hij zondag kon debuteren namens die Eisernen. PSV twijfelde de Belg terug te halen naar Nederland, toen hij al in Berlijn was om zijn transfer af te ronden.

Dat had alles te maken met de blessure van Noa Lang, waardoor de Eindhovenaren de komende weken (of zelfs maanden) dun bezet zijn op de vleugels. Vertessen kreeg uiteindelijk toch toestemming voor de transfer en verscheen direct aan de aftrap tegen Leipzig.

Als een van de twee Berlijnse aanvallers zag hij Openda al vroeg de score openen. De voormalig Vitesse-spits werkte de bal uit de kluts binnen na een vrije trap van Simons.

Union kwam ondertussen niet verder dan een aantal speldenprikjes. Vertessen toonde zich gretig, maar kreeg nauwelijks aanvoer van achteren.

Vlak voor de thee voorkwam Alexander Schwolow met een fantastische redding de 2-0. Het bleek uitstel van executie, daar Benjamin Sesko drie minuten na de onderbreking alsnog de marge verdubbelde.

Het was weer een standaardsituatie waaruit de boomlange Sloveen raak kopte. Sesko tekende daarmee voor zijn vijfde competitiegoal dit seizoen.

Niet lang daarna werd zijn schijnbare zesde exemplaar afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Het doelpunt bleek niet nodig, daar Leipzig probleemloos de overwinning over de streep trok. Union-aanvoerder Christopher Trimmel kreeg twintig minuten voor tijd nog direct rood.

