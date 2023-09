Ook logistiek gaat het mis: Ajax-fans moeten tegen Marseille breken met traditie

Donderdag, 21 september 2023 om 17:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:08

De Ajax-fans zullen donderdagavond niet met witte vlaggetjes zwaaien, zoals traditie is bij een Europese duels. Volgens Ajax Life konden de vlaggetjes vanwege een leveringsprobleem niet op tijd in Amsterdam zijn. Het fanplatform van Ajax ziet er de humor wel van in: "Nou staat het wapperen met een witte vlag doorgaans voor overgave..."

Voor aanvang van ieder Europees duel zwaaien de Ajax-fans met de vlaggetjes. Daarop zijn doorgaans de logo's van de Amsterdammers en de tegenstanders die avond gedrukt. Ajax moet het tegen Olympique Marseille dus zonder witte welkomstmuur doen. Een kleine domper, maar zeker niet de grootste deze week.

Er hangen om meerdere redenen donkere wolken boven Amsterdam. De resultaten zijn teleurstellend en Sven Mislintat wordt onderzocht vanwege belangenverstrengeling bij in ieder geval de transfer van Borna Sosa. De F-side schreeuwt om het vertrek van de raad van commissarissen, volgens hen de wortel van alle rampspoed. Ajax Life stelt dat het vlaggetjesprobleem daarom 'helemaal in de situatie past' waarin de club verkeert.

Ajax hoopt het Europese seizoen in ieder geval goed af te trappen. De ploeg van Maurice Steijn deelt een groep met, naast Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. Ajax trapt het duel met de Fransen om 21.00 uur af. Scheidsrechter Maurizio Mariani en zijn team moeten het in goede banen leiden.