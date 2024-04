Ook Ajax-voorzitter Michael van Praag laat van zich horen via LinkedIn

Michael van Praag heeft dinsdagavond van zich laten horen middels een statement op LinkedIn. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax probeert daarin duidelijkheid te geven over de Ajax-aandelen die hij bezit. Volgens Van Praag heeft hij het bezit van de aandelen wel degelijk gemeld bij zijn voorgenomen benoeming.

De NOS bracht begin april naar buiten dat ook Van Praag zijn Ajax-aandelen niet heeft geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit had de voorzitter binnen twee weken na zijn indiensttreding wel moeten doen. Inmiddels heeft Van Praag dat alsnog gedaan, zoals Ajax ook bekendmaakte toen zijn fout op 5 april aan het licht kwam.

Via LinkedIn komt Van Praag dinsdag met tekst en uitleg. “Afgelopen weken verschenen er verschillende berichten over mijn aandelen Ajax en hoe ik daarmee in de fout zou zijn gegaan. Graag geef ik hierbij duidelijkheid over hoe dat allemaal precies is gelopen”, steekt de 76-jarige sportbestuurder van wal. “Het gaat om 100 aandelen die ik bij de beursgang van Ajax in 1998 heb gekocht en waar verder nooit mee gehandeld is.”

Vervolgens somt Van Praag een aantal feiten op. “Bij mijn voorgenomen benoeming tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, heb ik het bezit van deze aandelen bij Ajax gemeld. Mijn aandelenbezit stond dus ook in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede in de toelichting op die vergadering, en op de Ajax-website.”

“Alle aandeelhouders waren er dus mee bekend. Ik heb niets verzwegen. Wat wel fout is gegaan is dat Ajax na mijn benoeming deze aandelen binnen 14 dagen bij de AFM had moeten melden. Dat is helaas niet gebeurd en dat is een administratieve omissie. Inmiddels zijn deze aandelen op 5 april j.l. bij de AFM geregistreerd”, sluit Van Praag zijn statement af.

Hoewel het bij Van Praag slechts om 100 aandelen gaat, wordt de kwestie groots opgepakt vanwege de situatie rondom Alex Kroes. De algemeen directeur werd begin deze maand geschorst omdat is gebleken dat hij vlak voor zijn aanstelling bij Ajax aandelen heeft aangeschaft.

Kroes wordt ervan verdacht te hebben gehandeld met voorkennis. In zijn situatie gaat het tevens om liefst 17.000 aandelen in Ajax, een stuk meer dan Van Praag in bezit heeft. De bestuursraad en fans zien Kroes graag terugkeren, maar Van Praag is van mening dat er geen weg terug is.

