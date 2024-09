Ontmoeting Ten Hag en aankoop Ugarte bij Manchester United zorgt voor licht ongemakkelijk moment

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Manchester United-manager Erik ten Hag, die een ongemakkelijke ontmoeting had met zijn topaankoop Manuel Ugarte.

Casemiro zakte vorige week zondag door het ijs tijdens de 0-3 nederlaag van Manchester United tegen Liverpool. Ten Hag kan een nieuwe defensieve middenvelder goed gebruiken. Op de Engelse Deadline Day van de transferwindow versterkte de Engelse topclub zich met Manuel Ugarte.

De Uruguayaan kwam voor vijftig miljoen over van Paris Saint-Germain en moet de nieuwe controleur van Manchester United worden. Tijdens zijn eerste dag op de club werd Ugarte welkom geheten door Ten Hag. Om samen een foto te nemen namen de twee plaats voor een muur waar de woorden ‘United & Fight’ op stonden geschreven.

Ten Hag probeerde zijn kersverse aankoop vervolgens op zijn gemak te stellen door richting het social media team te roepen: “‘Dit is goed, deze jongen gaat ons strijd geven’”, terwijl de Nederlandse oefenmeester naar de woorden op de muur wees.

Ugarte leek de opmerking van zijn nieuwe trainer niet helemaal te begrijpen, waarna Ten Hag hem een klop op de borst gaf. Het belletje ging vervolgens na enkele seconden bij Ugarte rinkelen, die lachend reageerde: “Het is normaal voor mij om te vechten (op het veld, red.).’”