Ontkenningen ontkracht: Smal maakt deze zomer tóch overstap naar Feyenoord

Gijs Smal speelt komend seizoen toch voor Feyenoord. Dat bevestigt journalist Leon ten Voorde van Tubantia vrijdagavond. Na eerder nieuws over een akkoord ontkende Smal zelf de berichtgeving, maar volgens Ten Voorde kloppen de geruchten wel degelijk.

“Smal beseft dat zijn aanstaande overgang naar Feyenoord wel heel vroeg naar buiten is gekomen, tien duels voor het einde van het seizoen. Bovendien zal het hem ook niet lekker zitten dat het een dag voor de wedstrijd tegen Sparta in Rotterdam is gelekt”, verklaart Ten Voorde.

Smal maakte eerder vanmiddag via zijn Instagram Story duidelijk totaal verrast te zijn over het nieuws dat hij naar Feyenoord zou gaan. “Getekend? Done deal? Geruchten blijven geruchten”, zo schreef de 26-jarige linksback.

Volgens de berichtgeving van het AD zou Smal een ‘meerjarig contract tekenen’ en de eerste zomeraanwinst van Feyenoord worden. Volgens de vleugelverdediger was er echter nog niets definitief.

Met de berichtgeving van Ten Voorde lijken de ontkenningen van Smal dus ontkracht te worden. “Zijn schijnbewegingen ten spijt, de deal is wel degelijk rond”, aldus Ten Voorde.

Smal loopt komende zomer uit zijn contract bij FC Twente en was inmiddels vrij om te onderhandelen met andere clubs over een vervolgstap in zijn carrière. Niet alleen Feyenoord wilde Smal graag inlijven, want ook KAA Gent, FC Kopenhagen, RC Lens, Rangers en Celtic toonden al belangstelling.

Wat Feyenoord, gezien de concurrentie, precies van plan is met Smal, is onduidelijk. Naast Quilindschy Hartman beschikt trainer Arne Slot namelijk ook nog over Marcos López op de linksbackpositie. Wel wordt gemeld dat de eventuele komst van Smal ‘breed gedragen’ wordt binnen Feyenoord.

