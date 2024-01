Onthutsend zwak FC Volendam neemt rode lantaarn over van Vitesse

Almere City is het kalenderjaar 2024 begonnen met een overwinning in de Eredivisie. De ploeg van Alex Pastoor was op bezoek bij FC Volendam met 0-1 te sterk door een treffer van Thomas Robinet. De Flevolanders stijgen flink op de ranglijst door de zege, van plek vijftien naar plek twaalf. Volendam is de nieuwe hekkensluiter.

Voor Pastoor zelf was het een duel met een bijzonder tintje. De trainer speelde gedurende zijn actieve loopbaan meerdere jaren aan de dijk en kwam er tot ruim 150 wedstrijden in de Eredivisie. "Het is altijd fijn om hier terug te komen", zei een opgetogen Pastoor voorafgaand aan het duel bij ESPN.

Bij Volendam beleefde trainer Regilio Simons zijn debuut als trainer in de Eredivisie. De vader van Xavi Simons heeft het stokje overgenomen van Matthias Kohler en moet Volendam samen met Michael Dingsdag in de Eredivisie zien te houden. Een loodzware opgave voor de 41-jarige oud-profvoetballer.

Zondagmiddag werd nog maar eens pijnlijk duidelijk dat Volendam voor een grote uitdaging staat in de tweede seizoenshelft. De ploeg kwam er tegen Almere City geen moment aan te pas en moest binnen het kwartier de 0-1 slikken. Robinet rondde knap af na een voorzet vanaf de rechterkant van Yoann Cathline.

De beste kans aan de zijde van de thuisploeg kwam van de voet van Zach Booth, maar zijn inzet van dichtbij werd knap gekeerd door Nordin Bakker. Namens Almere kreeg Kornelius Normann Hansen meerdere grote kansen om de marge al voor rust uit te breiden.

Naarmate de eerste helft vorderde werd het spel slechter en slechter en oogden beide ploegen rommelig in balbezit. Ook in de tweede helft lag de amusementswaarde schrikbarend laag. Robinet kopte vijf minuten na rust rakelings naast.

Almere bleef gedisciplineerd verdedigen en bracht twintig minuten voor tijd Jason van Duiven binnen de lijnen. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van PSV en maakte zijn debuut in de Eredivisie. Hij zag hoe zijn ploeg niet meer in de problemen kwam in het restant van de wedstrijd.

