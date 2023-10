Almere City boekt opnieuw prima resultaat en is nu 4 duels op rij ongeslagen

Zaterdag, 28 oktober 2023

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond de vijfde plek in de Eredivisie niet weten te verstevigen. Op bezoek bij Almere City FC werd er door beide ploegen niet gescoord: 0-0. Go Ahead staat nog wel vijfde, met vijftien punten, maar ziet nummer zes Sparta Rotterdam later op zaterdagavond hoogstwaarschijnlijk op gelijke hoogte komen. Almere, dat voor het vierde duel op rij ongeslagen bleef, staat ondertussen veertiende.

Almere begon het duel met één andere speler dan vorig weekend, tegen NEC (1-1): Théo Barbet ontbrak centraal in de verdediging en werd vervangen door Joey Jacobs. Ook bij Go Ahead was er één wijziging in de basiself, daar Gerrit Nauber op de bank begon en Jamal Amofa op zijn plek in de verdediging startte.

In de matige eerste helft werd Almere voor het eerst dreigend. Na een vrije trap belandde de bal in de doelmond voor de voeten van Jacobs, maar zijn inzet werd voor de lijn weggehaald door Evert Linthorst. Daarna duurde het lange tijd voordat de volgende kans zich aandiende.

Rond de twintigste minuut ontstond er wel wat ophef, toen Willum Thór Willumsson in het strafschopgebied van Almere naar de grond ging nadat hij al dan niet in contact was gekomen met doelman Nordin Bakker. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de bal niet op de stip te leggen, en ook de VAR greep niet in.

Naarmate de rust naderde werd Go Ahead gevaarlijker, en het viel Victor Edvardsen te verwijten dat de Deventenaren niet met een voorsprong de kleedkamers in gingen. Eerst stuitte hij na een corner van dichtbij op Bakker, enkele minuten later trof hij oog in oog met de doelman de bovenkant van de lat.

Na rust was Almere aanvankelijk de betere partij. Uit voorzetten van Manel Royo wisten Thomas Robinet (kopbal naast) en Rajiv van La Parra (kopbal over) echter niet te scoren, en na een klein uur spelen raakte Stije Resink met een schot de paal.

Vervolgens zakte het spel van Almere echter weer enigszins in, en kwam het nauwelijks meer tot kansen aan een van beide kanten. Go Ahead was in de slotfase nog het gevaarlijkst, maar mede door Bakker kwamen ook de bezoekers niet tot scoren. 0-0 was derhalve de eindstand.