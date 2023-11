Ajax geeft zege in minuut 93 uit handen tegen Almere City

Zondag, 12 november 2023 om 16:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:41

Ajax heeft zichzelf een bijzonder slechte dienst bewezen in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van 't Schip was zondagmiddag niet opgewassen tegen Almere City en moest genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic maakten de 1-0 van Jochem Ritmeester van de Kamp onschadelijk, maar door een late strafschop pakte Almere alsnog een knap punt. Door het gelijkspel gaat Ajax met een flinke kater de interlandperiode in.

Van 't Schip wijzigde zijn basiselftal op twee posities ten opzichte van het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Georges Mikautadze begon op nummer 10, terwijl in de verdediger Borna Sosa terugkeerde. Anton Gaaei werd geslachtofferd, Silvano Vos maakte vanwege pijntjes geen onderdeel uit van de selectie. Ook Branco van den Boomen was er niet bij.

?? Benjamin Tahirovic van held naar schlemiel: Thomas Robinet benut de penalty in blessuretijd! ??#almaja pic.twitter.com/PFfZcN4SRl — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

In een vervelende eerste helft, waarbij scheidsrechter Bas Nijhuis vier gele kaarten gaf (drie voor Almere, één voor Ajax), viel er weinig te genieten. Ajax kwam niet verder dan schoten van buiten de zestien, terwijl de thuisploeg gevaarlijk probeerde te worden vanuit de omschakeling. Dat lukte mondjesmaat.

Het meeste gevaar van Amsterdamse zijde kwam van de voet van Steven Berghuis, maar zijn schoten gingen naast of eindigden op de vuisten van doelman Nordin Bakker. Ook Kristian Hlynsson was ongelukkig in de afronding. De IJslander schreeuwde halverwege de eerste helft om een strafschop nadat hij in de mangel werd genomen door twee verdedigers, maar daar wilde Nijhuis niet aan.

Dat ook Van 't Schip niet tevreden was over de eerste helft bleek uit het feit dat hij drie spelers in de kleedkamer achterliet halverwege. Berghuis, Mikautadze en Sosa wisten niet te overtuigen. Voor hen in de ploeg kwamen Carlos Forbs, Benjamin Tahirovic en Gaaei. Het was echter Almere dat vroeg in de tweede helft op voorsprong dacht te komen.

Kornelius Hansen stond op de goede plek om een afgeslagen bal achter doelman Diant Ramaj te werken, maar deed dat in buitenspelpositie. Enkele minuten later raakte Kenneth Taylor de binnenkant van de paal vanaf de linkerkant van het veld. Ook Brobbey had het vizier meerdere keren niet op scherp staan bij de bezoekers.

Nadat de spits van Ajax na ruim een uur spelen een inzet gekeerd zag worden door Bakker, sloeg Almere in de tegenstoot toe. Ritmeester van de Kamp profiteerde van een totaal gebrek aan organisatie bij de Amsterdammers. Helaas voor de thuisploeg werd de stand amper een minuut later al gelijk getrokken door Akpom.

De Engelsman stond koud in het veld - Van 't Schip bracht hem voor Bergwijn - toen hij afrondde op aangeven van Brobbey: 1-1. Jorrel Hato had op dat moment de aanvoerdersband om de arm genomen. Ajax drukte door naar de gelijkmaker en was heel dichtbij via Brobbey en Forbs, maar beiden faalden in kansrijke positie.

Van 't Schip bracht daarop Mika Godts binnen de lijnen voor nog meer creativiteit in de voorhoede en zag zijn ploeg niet veel later de 1-2 maken. Na een combinatie tussen Brobbey en Tahirovic schoot laatstgenoemde beheerst raak in de linker kruising. Ajax leek daarmee door het oog van de naald te kruipen, totdat diezelfde Tahirovic in de fout ging in zijn eigen zestien en Thomas Robinet de strafschop benutte: 2-2.