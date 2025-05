Ontgoocheling bij Ajax na dramatische avond in Groningen: ‘Er werd gehuild in de kleedkamer’

Anton Gaaei heeft aangegeven er helemaal doorheen te zitten na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen FC Groningen. Door dit gelijkspel lijkt de club uit Amsterdam de titel te hebben verspeeld aan PSV. De Deense verdediger onthult tegenover Ajax Life hoe de sfeer in de kleedkamer was na afloop.

Tot aan de laatste minuut van de blessuretijd leek alles nog goed te gaan met een 1-2 voorsprong voor Ajax. Een goed aangesneden vrije trap van Mats Seuntjens zorgde er echter voor dat Thijmen Blokzijl de 2-2 binnen kon tikken. Door deze stand is PSV de nieuwe koploper van de Eredivisie.

Gaaei geeft aan dat de sfeer in de kleedkamer zoals verwacht verschrikkelijk was. “Dit is een van de slechtste dagen van het seizoen, voor ons allemaal. Er werd gehuild in de kleedkamer. Het is een shitdag”, zegt Gaaei tegen Ajax Life.

Ondanks de teleurstellende uitkomst van de wedstrijd wijst de verdediger geen schuldige aan voor het verlies. “Ik neem niemand iets kwalijk. Dat wil ik ook niet. Natuurlijk heb ik nu veel emoties en gevoelens, maar die ga ik niet uitspreken”, vervolgt de Deen.

De vrije trap die leidde tot de 2-2 werd veroorzaakt door centrale verdediger Josip Sutalo. “Josip is oké”, geeft Gaaei aan. “Hij is een van de belangrijkste spelers voor ons dit seizoen. Ik wil over niemand iets slechts zeggen. Iedereen gaf alles. Ik denk eigenlijk niet eens dat het een vrije trap was, maar de scheidsrechter nam zijn beslissing.”

Het ongeloof heerst in het team volgens de rechtsback, die niet weet hoe Ajax een voorsprong van negen punten uit handen heeft kunnen geven. “Ik heb daar geen verklaring voor. Dit is voetbal. Daarin kan alles gebeuren. Ik stapte het veld op om alles te geven. Dit geldt voor iedereen in het team. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hadden zo’n goed seizoen…”, zegt hij afsluitend.