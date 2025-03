Süleyman Öztürk mist één naam bij Nederlands elftal: 'Die jongen loopt de 100 meter in 10 seconden!'

Vrijdag maakte Ronald Koeman de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden eind maart tegen Spanje bekend. Süleyman Öztürk begrijpt de terugkeer van Memphis Depay in de Oranje-selectie, maar mist ook één belangrijke naam.

Memphis werd na het EK afgelopen zomer niet meer opgeroepen door Koeman, maar keert dankzij zijn goede prestaties bij Corinthians terug in de voorselectie. "In de kwartfinale van de Nations League moet je gewoon met de beste spelen", zegt Süley in een video-item voor Voetbal International. "De beste optie op dit moment is Memphis, ook al speelt hij in Brazilië."

Öztürk denkt dat Memphis richting het WK over een jaar 'een zekerheid is' voor Koeman. "Je weet dat als Memphis fit is dat hij brengt wat hij brengt. Daar kun je iets van vinden, want de helft van Nederland vindt het niks, maar hij is op dit moment de meest complete en nuttige nummer 9 voor Koeman."

Wel verbaast Öztürk zich enigszins over het ontbreken van Emanuel Emegha, die enorm op schot is bij RC Strasbourg. "Een van de meest interessante jonge spitsen in Europa, als je het vraagt aan de scouts van de topclubs. Iedereen heeft Emegha genoteerd, en dat komt omdat hij één unieke kwaliteit heeft: dat is die versnelling de diepte in."

De goal die Emegha zondag maakte tegen AJ Auxerre is daar volgens Öztürk een uitstekend voorbeeld van. "De versnelling vanaf het moment dat hij herkent van: daar ligt de ruimte en daar kan de pass komen. Dat moment dat hij start, dat zie je in Europa op dit moment alleen bij Erling Haaland. Die versnelling is echt een wapen."

Volgens Öztürk is het scenario waarin Emegha heel goed van pas zou kunnen komen voor Oranje tegen Spanje niet ondenkbaar. "Het zou zomaar kunnen dat je per ongeluk met 1-0 voor komt en dat Spanje je probeert weg te tikken. Dan liggen er zeeën van ruimten en zou het wel lekker zijn om iemand in te kunnen zetten die de honderd meter in 10,11 loopt."

"En het is ook nog iemand die in 2025 niet kan stoppen met scoren." Emegha staat dit kalenderjaar op maar liefst acht competitiegoals in negen wedstrijden. Over het hele seizoen staat de teller op elf goals in negentien Ligue 1-duels.