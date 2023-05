Ongekende uittocht dreigt bij Juventus: La Gazzetta weet welke spelers weg mogen

Dinsdag, 23 mei 2023

La Gazzetta dello Sport meldt dat Juventus deze zomer kiest voor ‘een revolutie’ wat betreft de invulling van de selectie. De club van trainer Massimiliano Allegri kreeg maandagavond tien punten in mindering wegens financiële malversaties en kan Champions League-voetbal – en daardoor miljoenen aan inkomsten – zo goed als vergeten. De huidige nummer zeven van de Serie A beseft dat het moet bezuinigen en wil daarom af van een groot aantal spelers.

Juventus stevent volgens de Italiaanse sportkrant af op een tekort van vijftig miljoen euro. De Italianen willen dat gat dichten door afscheid te nemen van verschillende grootverdieners, waaronder verschillende spelers die dit seizoen werden verhuurd. Zo zouden Arthur Melo (verhuurd aan Liverpool), Dejan Kulusevski (verhuurd aan Tottenham Hotspur), Weston McKennie (verhuurd aan Leeds United) en Denis Zakaria (verhuurd aan Chelsea) allemaal moeten vertrekken. Allegri, die tot medio 2025 negen miljoen euro netto per jaar verdient, zou overigens wel mogen blijven zitten.

Juventus zou het liefst verdergaan met Adrien Rabiot, al denkt de club dat het zonder Champions League-voetbal erg moeilijk wordt om de Fransman te behouden. De middenvelder, die over een aflopend contract beschikt, stond vorig jaar in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. Juventus is in gesprek met Juan Cuadrado over een contractverlenging, waarbij hij een deel van zijn salaris zou moeten inleveren. De Colombiaan verdient nu naar verluidt vijf miljoen euro per jaar. Daarnaast zouden Federico Chiesa en Dusan Vlahovic niet ‘onaantastbaar’ zijn voor Allegri, waardoor Juventus ook naar aanbiedingen voor dit tweetal wil luisteren.

Vlahovic zou belangstelling genieten uit de Premier League, waarbij Chelsea en Manchester United het meest geïnteresseerd zijn volgens La Gazzetta. Ook Bayern München houdt de Serviër in de gaten. Het aflopende contract van Ángel Di María, die naar verluidt zes miljoen euro per jaar verdient in Turijn, wordt niet verlengd. De Argentijn kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Juventus staat ook niet onwelwillend tegenover een vertrek van Wojciech Szczesny, Daniele Rugani en Moise Kean. Als er aanbiedingen voor deze spelers binnenkomen, dan gaan de Italianen daarnaar luisteren.

Alex Sandro, wiens contract net automatisch is verlengd tegenover een jaarsalaris van zes miljoen euro, mag ook weg als clubs zich melden. Er wordt later een beslissing genomen over een eventueel langer verblijf van Arkadiusz Milik, die wordt gehuurd van Olympique Marseille. Tot slot noemt La Gazzetta de naam van Paul Pogba, die met een jaarsalaris van tien miljoen euro een van de grootverdieners is. De Fransman heeft door privé- en blessureproblemen een zeer teleurstellend jaar achter de rug en als hij weg zou willen, dan houdt Juventus hem niet tegen. De Oude Dame zou zich echter beseffen dat de kans klein is dat de clubs in de rij staan voor Pogba na zijn teleurstellende seizoen.