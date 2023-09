Ongebruikelijk moment na Twente - Ajax: journalist lacht collega uit na vraag

Dinsdag, 19 september 2023 om 09:45 • Wessel Antes • Laatste update: 09:49

Een vraag van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft afgelopen zondag voor gelach gezorgd in de persruimte van De Grolsch Veste na FC Twente - Ajax (3-1). De journalist vroeg aan Michel Vlap of de Tukkers titelkandidaat zijn, waarna Leon ten Voorde van TC Tubantia in de lach schoot. Dat werd hem niet in dank afgenomen, zo onthult hij maandag in Voetbalpraat. “Dat is geloof ik niet gebruikelijk tijdens een persconferentie, dat je moet lachen om een collega”, aldus Ten Voorde.

Presentator Wouter Bouwman bespreekt het opmerkelijke moment, dat plaatsvond tijdens de persconferentie na afloop in Enschede. Journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia zou hebben gelachen na een vraag van Kapteijns. “Er was een behoorlijke hosannastemming in het stadion van Twente, maar toch heb ik wat mindere berichten gehad over jou, Leon”, trapt Bouwman af. “Jij schijnt namelijk een collega-journalist te hebben uitgelachen in de perskamer na afloop.” Ten Voorde geeft vervolgens tekst en uitleg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ja, dat klopt”, aldus Ten Voorde. “Ik moet mijn excuses aanbieden aan Jeroen Kapteijns, een goede collega van De Telegraaf. Hij stelde de vraag aan Michel Vlap of Twente een titelkandidaat is. Dat vond ik een vrij voorbarige vraag na vier speelrondes, dus ik kon er niets aan doen, maar ik begon te lachen. Dat is geloof ik niet gebruikelijk tijdens een persconferentie, dat je moet lachen om een collega. Het was niet lullig bedoeld naar Jeroen, maar om na vier speeldagen aan een Twente-speler te vragen of ze titelkandidaat zijn, ging zelfs voor de meeste Tukkers nog te ver.” Vlap wilde dan ook niet meegaan met de euforische vraag van Kapteijns.

“Laten we maar rustig aan doen”, aldus de middenvelder, die tegen Ajax hangend vanaf links speelde. “We zitten in een goede flow. Er is plezier en intensiteit. Wij weten dat we het elke tegenstander lastig kunnen maken. Maar we moeten wel nuchter blijven in de regio Twente.” Vlap was tegen Ajax een absolute plaag voor Devyne Rensch, die in de rust werd gewisseld. Met zijn optreden verdiende hij een plekje in het Elftal van de Week van Voetbalzone.