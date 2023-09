Onderzoek naar Antony liep al drie maanden vóór transfer naar United

Maandag, 18 september 2023 om 08:33 • Mart Oude Nijeweeme

Het onderzoek naar mishandeling en bedreiging van Antony richting een vrouw in Brazilië liep al vóór zijn transfer naar Manchester United, zo onthult The Telegraph. De Engelse topclub was echter niet op de hoogte van het feit dat er een proces-verbaal was opgemaakt tegen de aanvaller. Rayssa de Freitas diende in mei 2022, drie maanden voor de komst van Antony naar United, een aanklacht in bij de burgerpolitie van São Paulo waarin ze beweerde dat ze was aangevallen.

Zoals te doen gebruikelijk bij het contracteren van nieuwe spelers werd ook Antony uitgebreid gescreend door United. De club onderzocht eventuele misstanden uit het verleden, maar kreeg te horen dat er geen beschuldigingen van mishandeling waren. Ondanks dat er een politierapport lag tegen de Braziliaan, werd er geen verdere actie ondernomen.

United zegt dat het de zogeheten due diligence-controles heeft uitgevoerd op Antony, zoals dat bij alle nieuwkomers gebeurt, maar dat het onderzoek geen bewijs heeft opgeleverd van beschuldigingen van huiselijk geweld. Ook is toen niet aan het licht gekomen dat de speler ooit in aanraking is geweest met politie. De club veronderstelt dat de informatie alleen toegankelijk was voor een beperkte groep mensen.

De aanklacht tegen Antony is gebaseerd op een ruzie in een auto na een avondje stappen in Brazilië. De Freitas en een andere vrouw in de auto beschuldigden elkaar van mishandeling. Aanvankelijk beschuldigde De Freitas Antony ook van mishandeling, maar zij zou de beschuldiging hebben ingetrokken. Het politierapport is inmiddels ingetrokken, weet The Telegraph.

Het is niet voor het eerst dat een dergelijk due diligence-onderzoek niet tot het gewenste resultaat leidt voor United. In 2014 gebeurde hetzelfde na de contractondertekening van Marcos Rojo, die in Argentinië verdachte was van een aanval met een fles op twee mannen. Een strafrechtelijk proces dreigde, maar de verdediger schikte buiten de rechtbank en zag de zaak geseponeerd worden.